Marihuana legal no impacta en sector del alcohol, según estudios

Conforme se flexibilizan las restricciones a la marihuana , persiste la idea de que esta es mala para la industria de las bebidas alcohólicas porque los consumidores que tienen acceso al cannabis legal beben menos.

Eso no es cierto, según un nuevo estudio de una agrupación industrial del sector del alcohol. El Consejo de Bebidas Alcohólicas Destiladas, que representa a compañías como Bacardi Ltd., Diageo Plc y Constellation Brands Inc., indica que las ventas per cápita de alcohol en Washington, Oregón y Colorado, los tres mercados de marihuana recreativa legal de mayor antigüedad de los Estados Unidos, no se han visto afectadas por la legalización.

“Ha habido mucha información errónea”, dijo Chris Swonger, máximo responsable de la agrupación. “No hemos visto ningún impacto en los estados que estudiamos”.

Sobre la base de declaraciones de impuestos y datos de transporte, el grupo concluyó que las ventas de alcohol aumentaron 7.6% en Colorado desde que comenzaron las ventas legales en 2014, mientras que el incremento fue de 5.4% en Washington, donde las ventas se iniciaron ese mismo año. Esas tendencias en las ventas de bebidas alcohólicas están aproximadamente en consonancia con el promedio nacional, según David Ozgo, el economista jefe del consejo.

Ozgo señaló que los informes que indicaban que las ventas de alcohol se verían reducidas por la marihuana legal en general se basaban en datos de sondeos en los cuales los consumidores dijeron a las firmas encuestadoras que beberían menos. Pero la gente a menudo miente cuando se la encuesta sobre la cantidad de alcohol que consume, agregó.

Si bien las ventas de bebidas alcohólicas destiladas y vino aumentaron en el país, una caída en la cerveza marcó un descenso en el sector del alcohol en general. Cuando se combinan las tres categorías, el alcohol no registra cambios desde que se legalizó la marihuana en los tres estados estudiados.

El temor de que el creciente acceso a la marihuana perjudique a las bebidas alcohólicas, y en particular a la cerveza, sigue existiendo. Vivien Azer, que cubre el cannabis y el alcohol en Cowen & Co., dijo hace poco que 2018 “parece haber sido el peor año para las ventas de cerveza en el período de casi una década en que hemos cubierto la industria del alcohol, y seguimos creyendo que el consumo creciente de cannabis es un factor”.

El consumo de cerveza trepó 1.4% en los EE.UU. desde 2014, pero cayó en cada uno de los dos últimos años, según los datos de IRI que reunió Bloomberg.

Las ventas de cerveza per cápita bajaron entre 2.3% y 3.6% en los tres estados desde la legalización de la marihuana, aunque Ozgo sostiene que la caída se produjo en el contexto de un descenso más amplio de la cerveza en el plano nacional.

El vino y las bebidas destiladas le quitan cuota de mercado a la cerveza desde hace años , y marcas en baja como Coors Light y Budweiser podrían estar en la línea de fuego conforme la marihuana legal se extienda a más estados. La cerveza y el cannabis comparten un grupo demográfico central de hombres jóvenes y es razonable suponer que los ingresos discrecionales que se vuelcan a los cigarrillos electrónicos y las gomitas de marihuana quizá perjudiquen las ventas de cerveza, dijo Ken Shea, analista de Bloomberg Intelligence.

“La cerveza es la bebida que evidentemente podría verse afectada”, opinó.

“No es una cosa o la otra sino que, en lugar de tres cervezas, podría ser dos cervezas y un porro”.