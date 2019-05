Marcelo Papa: “Perú es un mercado de vitrina del vino hacia el resto del mundo”

Marcelo Papa es enólogo de Viña Concha y Toro, donde es el responsable de la gama de productos superpremium desde hace poco más de dos décadas.

Su labor como director técnico en la bodega le ha valido para ser reconocido como Enólogo del Año por el reconocido crítico y sommelier Tim Atkin.

Su afición por esta bebida comenzó desde temprano. De niño, pasaba largas temporadas en casa de su abuelo, un migrante italiano que elaboraba vinos para el consumo familiar. “Aunque nunca lo conocí, heredé su pasión por el vino”.

Ser enólogo debe ser uno de los trabajos más deseados. ¿Cuál es la mejor parte de su trabajo?

Lo más entretenido es que tengo una oportunidad única de vinificar muchos orígenes distintos. Se aprende muchísimo y a una velocidad increíble.

¿Cuáles son las últimas tendencias que han tomado vuelo en el mundo del vino?

En los últimos años se ha consolidado la tendencia global hacia los vinos más frescos y con menor grado alcohólico, al igual que ha existido un fuerte auge del rosé y de los espumantes. Ambos ​han representado un crecimiento muy significativo.

Se habla mucho de vinos naturales. ¿Son parte de una moda pasajera o una tendencia que puede volverse masiva?

Creo que ni lo uno ni lo otro. Los vinos naturales son una nueva categoría de vinos, que se ha consolidado a través del tiempo y se ha hecho un lugar en la industria, con un público fiel y cautivo que sigue este estilo.

¿Y los vinos de altura?

Los vinos de altura son también una tendencia que responde a buscar las mejores condiciones para el cultivo. El cambio climático ha obligado a tomar esta dirección en búsqueda de una maduración más lenta y de mayor acidez, pero no significa que la industria tome esta dirección.

¿Cuánto ha cambiado el consumidor de vino en los últimos años?

Hoy nos enfrentamos a un consumidor mucho más informado y exigente. Si bien este dinamismo es algo positivo, puede resultar algo confuso para el consumidor. Elegir un vino puede llegar a ser una experiencia abrumadora.

¿Qué papel ha jugado la tecnología en esta industria?

La tecnología y las redes sociales han abierto las puertas de la información horizontal, permitiendo que cualquier persona pueda conocer un vino proveniente del otro lado del mundo a solo un clic de distancia.

¿Han crecido las exportaciones de vinos chilenos de alta gama hacia el Perú?

El Perú es un mercado que crece sostenidamente y existe un interés por el consumo de vinos en segmentos más altos. Como compañía, nos hemos propuesto desarrollar vinos superpremium, con productos de gran carácter y personalidad.

¿Qué factores hacen al Perú un mercado atractivo para este tipo de productos?

Al igual que mercados como Hong Kong, Singapur e Inglaterra, Perú es un mercado de vitrina hacia el resto del mundo gracias a su gastronomía, lo que hace de este mercado un lugar atractivo para posicionar nuestras marcas.

¿Cómo educar a un consumidor como el peruano con poca cultura del vino?

Tenemos la misión de entregar al consumidor peruano herramientas para que se acerque al vino. Pero lo más importante es intentar que el consumidor pruebe y descubra qué estilo prefiere, qué cepas son sus favoritas y así, de a pocos, aprenda sobre este mundo.

¿Qué cepa prefiere o con cuál se siente identificado?

Me encanta el Chardonnay, es una variedad muy noble. No es necesariamente la más fácil, pero me gusta mucho. A través del Chardonnay se puede expresar muy bien el origen.

Hoja De Vida Nombre: Marcelo Papa.

Cargo: Enólogo y director técnico en Viña Concha y Toro.

Años en el cargo: 21.

Premio: Enólogo del Año por Tim Atkin MW en Reporte sobre Chile 2019.