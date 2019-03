“Las maratones me motivan por ver a miles correr hacia el mismo objetivo”

Cada vez que sale de viaje, Mario Loor siempre lleva consigo un par de zapatillas y se da el tiempo para correr y conocer más las ciudades que visita, sea por vacaciones o por trabajo. Hace 13 años, decidió incorporar el deporte en su vida y no está dispuesto a dejarlo.

¿Cómo se desconecta cuando no está en la oficina?

Tengo cuatro hijos de diferentes edades, así es que en casa siempre estoy bastante ocupado. Ellos absorben mucho de mi tiempo y lo dedico a conectarme con mi familia.

¿Practica algún deporte?

Me gusta correr, en especial los fines de semana, pues me ayuda muchísimo.

¿Participa en maratones?

Sí. En los países en que he vivido siempre he tratado de encontrar maratones para participar.

¿En cuántas maratones haparticipado?

Aproximadamente, en más de 50. Por ejemplo, en la de Miami, en la de San Silvestre. También realizo medias maratones.

¿Qué lo inspira a correr?

Me motiva mucho ver a miles de personas corriendo hacia el mismo objetivo; tener el mismo nivel de energía. Es sumamente positivo.

¿Desde cuándo corre?

Desde hace 13 años. Tenía 33 años cuando le pedí a mi esposa unas zapatillas de cumpleaños. Quería cambiar mi estilo de vida y dije: voy a empezar a trotar, tenía que bajar de peso. Luego se volvió en algo competitivo.

La diversidad y el éxito

El gerente general de Eternit siempre tuvo claro que lo suyo era la administración de empresas y que en las compañías multinacionales encontraría lo que buscaba: su desarrollo profesional. “Trabajar en este tipo de compañías te abre los ojos. Ser parte de una empresa con visión global te permite ver casos de éxito de otros países”, sostiene.

¿Cómo logra que converjan las distintas generaciones

Definitivamente, la diversidad te lleva al éxito. Tener diferentes puntos de vista y opiniones ayuda muchísimo de una forma colaborativa, constructiva porque tienes más ideas sobre la mesa. Al final, todos somos un equipo.

¿Cómo se manejan las distintas brechas generacionales?

Hoy está muy de moda lo de las generaciones, pero al final la gente tiene necesidades e intereses similares, pero de diferentes formas. A todos les gusta ser parte de un éxito, bienestar y estabilidad.

Lo maneja con facilidad…

El éxito es tenerlos en la mesa a todos y saber escucharlos, porque así se va a entender lo que necesitan y de qué forma.

¿Cuál es el secreto de un líder?

Ser muy cercano a las personas para poder identificar con qué equipo se está trabajando. Es importante escuchar para poder saber a todo nivel qué está ocurriendo en la empresa y en el mercado. Hay que ser cercano tanto al cliente interno como al cliente externo.

¿Con qué otras habilidades debe contar?

Es importante dar una dirección, porque hay un grupo de personas que la esperan. Debe tener esa sensibilidad para anticiparse a los cambios, visualizar tendencias.

¿En cuántos países ha vivido?

En seis países, y eso te permite tener un aprendizaje profesional, cultural. Ves la oportunidad de aplicar lo que aprendiste. Eso se alinea mucho con lo que me interesaba, ese crecimiento continuo.

¿Fue difícil mudarse constantemente?

En Latinoamérica somos muy parecidos, las diferencias que existen son por tradiciones, principalmente, y eso es lo más atractivo.

¿No fue incómodo?

En promedio, me he mudado cada dos años, y eso permitía tener ese interés de conocer una cultura nueva y sacar lo mejor de cada país. Cuando uno es expatriado, sabe el día que llega pero no cuándo se va. Con mi familia siempre aprovechamos al máximo.

¿ A qué países suele regresar?

A Ecuador y Estados Unidos.Vamos mucho porque allí está nuestra familia. Lo que más extraña uno es a sus parientes. De allí siempre tratamos de conocer un lugar nuevo.