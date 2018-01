Ocho consejos para vencer el miedo a hablar en público

- / -

FOTO 1 | Sé tú mismo. La confianza en uno mismo debe ir acompañada de honestidad en la transmisión del mensaje. Para ello, lo mejor es ser uno mismo, sin imposturas. No intentes epatar utilizando datos fuera de lugar y evita ese insoportable namedropping, es decir, no trufes la conversación de nombres de personas famosas. El cuñado de Cervantes comía todas las Nochebuenas con él, pero no escribió ni una línea del Quijote. Interesa lo que tú haces, no lo que hacen aquellos a quienes dices conocer.