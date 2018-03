Management: Diez cosas que todo empresario serio sabe y que necesitas conocer

- / -

FOTO 1 | 1. NO siempre necesitas ser el primero Muchos empresarios piensan que necesitan ser los primeros en el mercado, cuando están bien lejos de que esto sea verdad. Ser el primero no siempre es lo mejor. Sólo porque eres el primero no significa que eres necesariamente el mejor. Por supuesto que significa que tuviste el coraje de navegar a través de lo desconocido, pero si ves compañías como Google y Facebook, ellos entraron tarde al juego. Primero estuvo los sitios web Friendster, luego Myspace. Luego Mark Zuckerberg se lanzó y creó Facebook, el cual domina en estos momentos como la plataforma número uno (#1) de medios sociales en el mundo. Zuckerberg vio que la privacidad era muy importante y encontró un sinnúmero de fallas en el diseño de MySpace, y fue capaz de presentar una plataforma de medios sociales mucho más amigable y súper poderosa que eventualmente la sacó del escenario de relevancia. Esto es una lección muy importante para recordar, que si eres el primero en tu mercado siempre tienes que esforzarte por mejorar tu producto, oferta y diseño.