Management: Las cinco fases del flujo de dinero

FOTO 1 | Fase 1: Poner dinero propio en el negocio Si arrancas un negocio desde cero, ésta suele ser la fase en la que empiezas. Aquí no estás recibiendo dinero del negocio, al contrario, estás poniendo tu propio dinero en la empresa para pagar los gastos operativos, comprar capital, etc. Por ejemplo, nuestro negocio requirió que invirtiéramos en marketing y en equipo de cómputo mientras no recibía capital. Decidimos hacer préstamos personales a nuestro negocio para cubrir esos gastos. Además teníamos que pagar nuestras hipotecas y otros gastos. Durante este periodo vivíamos de nuestros ahorros. (Foto: Freepik)