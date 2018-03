Primero, una aclaración. No es que me oponga a las reglas, pero hay algunas normas tan tontas que molestarían a cualquier empleado, sobre todo a los que tienen un buen desempeño profesional.

Seguro alguna vez usted se preguntó qué llevó a la gerencia a adoptar algunas de estas reglas en primera instancia.

En su artículo publicado en LinkedIn , el escritor Bernard Marr opina que las reglas 'estúpidas' a veces aparecen cuando el comportamiento de un empleado conduce a un exabrupto por parte de la gerencia.

"De hecho, en la mayoría de las veces se rectificaría la falta simplemente hablando con el empleado responsable", sugiere Marr. "O, a veces, las reglas estúpidas son impuestas por un jefe draconiano con poder de hambre".

De cualquier manera, estas son solo siete reglas estúpidas que incomodan a los buenos empleados en el trabajo:

1. Límites inflexibles sobre horarios de trabajo, descansos y hora de almuerzoSi usted paga un salario a un profesional, está pagando por resultados. Nada hace sentir a los empleados tan poco valorados que tener problemas por llegar 10 minutos tarde, especialmente cuando muchos suelen trabajar horas extras en las noches o fines de semana.

2. Documentación innecesaria sobre citas médicas (o incluso funerales). Al igual que el primer punto, si usted solicita pruebas sobre la muerte de un familiar antes de aprobar un permiso de salida con goce de sueldo o no autoriza una licencia por enfermedad sin el visto bueno de un médico, entonces está tratando a sus valiosos empleados como niños. Una vez más, ¿su empleado produce resultados? ¿Cuál es el núcleo de su desconfianza hacia los empleados? Si alguien inventa una muerte solo para tener un día libre, su cultura laboral tiene problemas más serios por revisar.

3. Excesivas restricciones sobre el uso de Internet. En el actual entorno empresarial, muchas herramientas para completar nuestras labores están en Internet. Además, las redes sociales ofrecen oportunidades de capacitación, desarrollo de negocios y de contactos. Pero, sí, los empleados pueden y usarán cierto tiempo revisando cosas personales también. Si hay un empleado que hace mal uso de Internet, lo mejor es abordar este asunto directamente con el transgresor. La mayoría de la gente sabe que navegar por Internet por razones inapropiadas no está autorizado mientras está en el trabajo.

4. No existe oportunidad de trabajar desde la casa (nunca). Si alguna vez ha pasado dos horas en el tráfico tratando de llegar a la oficina, sin duda odia esta regla. En la mayoría de los puestos uno es capaz de ser tan productivo o más trabajando desde casa y de forma remota con los servidores de la compañía. ¿Por qué hacer que los empleados pierdan tiempo o pongan su vida en peligro (en caso de problemas climatológicos), cuando podrían ser muy productivos desde el hogar de vez en cuando?

5. Prohibición de teléfonos móviles. Sí, hay empresas que prohíben los teléfonos móviles para reforzar la productividad. Más que nada, esto refleja una falta de confianza en sus empleados y simplemente los deja sin ningún deseo de ir más allá por una empresa que cree que ellos no pueden manejar su tiempo con eficacia.

6. Prohibición de trabajos freelance. ¿Por qué es necesario? Siempre y cuando el empleado realice su trabajo independiente sin descuidar sus labores diarias, esto no debería ser una preocupación. Puede imponer cláusulas de no competencia, pero tratar de influir en lo que hace su empleado durante su tiempo personal no es una buena idea.

7. Estrictos códigos de vestimenta. Camisas dentro del pantalón. Bueno, ¿qué pasa con los estilos que no calzan en esta norma? Zapatos que denoten profesionalismo. ¿Cómo se define eso? Cuando se trata de estilo, hay muchas interpretaciones. Cuando uno lucha por entender las reglas y cómo aplicarlas, puede significar que dichas reglas no sean buenas.