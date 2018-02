Laboral: 6 formas de aumentar tu eficacia y concentración en el trabajo

- / -

FOTO 5 | No postergues lo que sabes que tienes que hacer. Investigadores han demostrado que 15% de los adultos con procrastinadores crónicos. Aplazar tus tareas conlleva problemas en diferentes frentes. Primero, cuando un trabajo se queda incompleto se crea una presión mental exagerada que reduce tu habilidad para concentrarte en cualquier otro proyecto. Además, el fracaso de no haber hecho las cosas de inmediato y no haber visto cómo se termina ese proyecto se convierte en un hábito que a la larga deriva en problemas de autoestima. Prácticas como ponerte fechas de entrega, involucrarte en la planeación por adelantado y fraccionar un proyecto en pequeños pasos ayuda a combatir la procrastinación. (Foto: USI)