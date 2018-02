Italia rechaza que empleados de Amazon en el país sean rastreados con pulsera

(EFE).- El Gobierno italiano rechazó que los trabajadores de la compañía de comercio digital estadounidense Amazon vayan a llevar una pulsera que registre sus movimientos porque esta posibilidad va contra las leyes del país.

"La pulsera electrónica Amazon va contra la ley", afirmó la vicepresidenta de los diputados del gubernamental Partido Demócrata y aspirante a la Cámara de los Diputados en las próximas elecciones generales del 4 de marzo, Teresa Maria Di Salvo.

El ministro de Desarrollo Económico, Carlo Calenda se ha reunido con miembros de la compañía a los que explicó que "las únicas pulseras que se hacen en Italia son las de las joyerías. Les he explicado, y han comprendido, que esta no es una práctica en Italia y no lo será nunca".

Estas declaraciones se producen después de que Amazon haya patentado una pulsera que registra el movimiento de sus empleados dentro de las instalaciones e indica dónde se encuentran en tiempo real con el objetivo de ayudarles en sus tareas en la empresa.

Esta iniciativa aún es una propuesta, pero la intención de la compañía es que este brazalete guíe los movimientos de todos los empleados cuando se encuentren en los almacenes para indicarles, mediante vibraciones, hacia dónde deben dirigirse y agilizar sus labores.