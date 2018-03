¿Cómo evitar conflictos por uso de tecnologías?

¿Está obligado a responder un correo un trabajador el domingo o un sábado? Esta es una de las varias interrogantes que ha surgido ahora que la tecnología es parte de la vida de los trabajadores .

Así como este, han surgido varios conflictos que, dentro de un ámbito laboral, se dirimen a favor o en contra de una de dos partes: los derechos fundamentales del trabajador versus la facultad de fiscalización del empleador.

Entonces, ¿cómo se enfrenta? “La norma es la razonabilidad”, dice Jorge Toyama , abogado del estudio Miranda & Amado.

“Una emergencia, algo que no se veía venir. Por ejemplo, en Francia ha salido una norma que dice que las personas tienen el derecho de desconectar su celular y no están obligados a contestar. Es su derecho. No es cualquier conflicto. Cuando un trabajador te dice no leas mi email o no te enseña con quien está chateando, podría vulnerar su derecho a la libertad”, sostiene.

“¿Qué recomendamos nosotros? Una política de consentimiento informado”, añade.

Así, algunas medidas para lidiar con estos conflictos residen en una serie de puntos:

1. Informar previamente a los trabajadores sobre el uso de la tecnología y finalidad.

2. Consentimiento salvo que el mecanismo sea indispensable para la ejecución de la relación laboral.

3. Utilizar los medios que tengan menor impacto en la vida privada del trabajador.

4. Realizar una intervención razonable.



Recuerde que cada empresa, cada área y cada función es peculiar. Respecto a si se puede obligar a un trabajador a responder el correo luego de finalizada su jornada, Toyama afirma que la regla general es no.

Sin embargo, existen excepciones como una urgencia y una capacidad de respuesta.

Además, una mala gestión de las tecnologías de la información y de la comunicación fuera del trabajo puede tener un impacto en la salud de los trabajadores.

Esto no solo genera una menor productividad sino que también podría ser una causal de conflictos legales posteriores.