Día de la mujer: 19 políticas que ostentan el poder en el mundo

Foto 1 | Theresa May es la primera mujer primer ministro de Gran Bretaña desde Margaret Thatcher. Anteriormente, ella fue una de las secretarias de Estado que más tiempo sirvió en la historia británica. Tras renunciar David Cameron, Theresa May se convirtió en primer ministro y buscó sacar al país de la Unión Europea después de su histórico referéndum Brexit, que se celebró en junio de 2016. May es miembro del Partido Conservador y votó originalmente para permanecer en la UE, a pesar de tener reservas. Antes de ocupar el cargo principal, se desempeñó como secretaria local desde 2010 y fue elegida diputada (miembro del parlamento) de Maidenhead en 1997.