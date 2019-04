Management: Cinco características de los vendedores extraordinarios

- / -

Tienen un campo de distorsión de la realidad. Los vendedores extraordinarios no se ponen nerviosos. Tienen una especie de gen que les da la capacidad de enfocarse en una tarea específica a la vez que muestran un aura de confianza y tranquilidad. A principios de los 80, el equipo de desarrollo de Macintosh usó el término “campo de distorsión de la realidad” para describir el carisma de Steve Jobs. Los vendedores exitosos tienen un poco de esta condición que los mantiene imperturbables, aun cuando están frente a los desafíos.

Obsesionados con el control. La experiencia promedio de un vicepresidente de ventas es de 18 meses. La razón por la que no son 24 o 36 meses es porque en algún punto del camino los sorprende un mal pronóstico y no tienen suficiente tiempo para compensar el acuerdo perdido. Por eso los mejores se obsesionan con cada detalle de la presentación. Actúan sus juntas, se preparan meticulosamente, arman su presentación, llegan tres horas antes… Los buenos vendedores odian las sorpresas. Y la mejor forma de evitarlas es enfocándose en cada detalle del proceso. (Foto: iStock)