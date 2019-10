(Bloomberg).- El multimillonario gerente de fondos Steven A. Cohen venderá un preciado cuadro de Jean-Michel Basquiat a través de la casa de subastas Christie’s en mayo, según personas familiarizadas con el tema.

Titulado "La Hara", el trabajo de 1981 muestra a un oficial de policía de raza blanca. Se espera que la obra esté entre los primeros lotes de la subasta de arte de la posguerra y contemporáneo de Christie's en Nueva York el 17 de mayo. Pintado en un panel de madera, se calcula el valor de la pieza en entre US$ 22 millones y US$ 28 millones, dijo Christie's.

La próxima ronda de subastas semestrales en Nueva York el próximo mes será una prueba clave del mercado del arte después de una contracción en el 2016. Las ventas globales de subastas cayeron 26% a US$ 22,100 millones el año pasado, según un reciente informe de UBS Group AG y Art Basel.

Pero el mercado parece estar mejorando: en marzo, Sotheby's y Christie's registraron una recuperación en sus subastas en Londres de arte impresionista, moderno, de la posguerra y contemporáneo frente a la crisis del año pasado.

"Es una de las pocas obras de hombres blancos de Basquiat", dijo Alex Rotter, director de arte de la posguerra y contemporáneo en América para Christie's. "También tiene un aspecto político".

Rotter se negó a comentar la identidad del vendedor del Basquiat. El portavoz de Cohen Jonathan Gasthalter también se negó a declarar.

Oficial de policíaLa pieza de 1.8 metros de alto muestra una figura esquelética blanca con un sombrero de policía contra un fondo rojo. Está marcada varias veces con las palabras "LA HARA", que Christie's describió como un juego tanto del término puertorriqueño "jara", jerga para policía, y el apellido "O'Hara" que era considerado común en los agentes del orden de Nueva York durante los años 40 y 50.

La casa de subastas ha garantizado al vendedor un precio mínimo no revelado, independientemente del resultado. El trabajo obtuvo US$ 341,000 en 1989 en Sotheby's, según Artnet, y más tarde fue vendido en privado a Cohen.

Basquiat cumplió 21 años el año en que pintó "La Hara", un momento crucial en el que pasó de artista callejero a sensación de mundo del arte. Ese año, comenzó a trabajar en el sótano de la galería Annina Nosei del vecindario neoyorquino de SoHo.

Cohen, de 60 años, cuyo patrimonio neto se estima en US$ 12,100 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, pagó US$ 141.3 millones por una escultura de un hombre señalando de Alberto Giacometti en mayo del 2015. Seis meses más tarde, vendió el retrato “Mao” de Andy Warhol por US$ 47.5 millones en Sotheby’s y un lienzo en forma de huevo de Lucio Fontana por US$ 29.2 millones en Christie’s.