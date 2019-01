Madrid y Barcelona: Dos clubes españoles son los más ricos del mundo

El torneo que se juega en las canchas de los ingresos económicos luce bandera española. Real Madrid con US$ 750,9 millones de ingresos se ha convertido en el máximo líder en el ránking de los clubes más ricos que anualmente computa Deloitte en el informe Football Money League. Le sigue el Barca con US$ 690,4 millones, y en tercer lugar el Manchester United con US$ 666 millones, que fue desplazado después de encabezar el listado durante dos años consecutivos.



Por primera vez, en los 20 años que se hace la lista, se sobrepasó la barrera de los US$ 700 millones. El club que hizo historia fue el Real Madrid, que generó ingresos en la temporada 2017/2018 por valor de US$ 750,9 millones, un 11% más que el año anterior.



El segundo puesto también lo tiene España, con el FC Barcelona, que llegó a facturar US$ 690,4 millones, un 6,5% más que en la pasada temporada. En cambio, el Manchester United bajó dos puestos hasta quedar tercero con US$ 666 millones y un incremento del 2%.



Los clubes que integran la lista son Bayern de Múnich, Manchester CIty, Paris Saint-Germain, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham Hotspur.

Rentabilidad del equipo

Según recoge Expansión de España, los ingresos provienen de tres fuentes: derechos de televisión (43%), actividades comerciales (40%) y matchday (17%).



El área comercial que ve los temas de patrocinios y merchandising fue clave para la facturación del Real Madrid. Con esta área logró aumentar US$ 55 millones, hasta US$ 356 millones, el nivel más elevado del fútbol mundial.



El estudio añade que el equipo tiene estabilidad financiera asegurada a futuro por sus alianzas con Adidas y Emirates.

Sin cambios

El atlético de Madrid es uno de los equipos que no cambió su posición. Se mantiene en el puesto 13 con US$ 304,4 millones. También mostró un aumento del 11,5% más que en la pasada campaña.



Asimismo, el Bayern de Múnich y el Manchester City aguardan en su cuarto y quinto sitio respectivamente. Ambos ganaron durante este periodo US$ 629,2 millones y US$ 568,4 millones. El Chelsea también se mantiene en el puesto 8 con US$ 439,2 millones.