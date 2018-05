Madres ejecutivas, ¿un arte de malabarismo?

Giovanna Prialé

Lecciones de ser madre aplicadas a lo laboral

La presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Giovanna Prialé, considera que ser madre le enseñó a ser más flexible a los cambios y empática en el trabajo. “Tratas de dar siempre lo mejor de ti porque así es cómo te gustaría que dicten las clases a tus hijos”, explica. Además, Prialé cree que familia es lo más importante y para poder dedicarle tiempo se “impulsa a ser sumamente eficiente y dedicada en las horas de la jornada laboral”.

Elena Conterno

Cuando la clave está en el respaldo del entorno

Para la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), un desafío para las madres ejecutivas será encontrar siempre un balance entre las distintas responsabilidades. Afirma que es una búsqueda constante en que se debe tener claro que “no podremos tener notas de excelencia en todos los aspectos, todos los días”. Sin embargo, remarca: “en esta búsqueda tendremos más éxito si tenemos un esposo que comparte (no solo ‘apoya’) las tareas del hogar y si nuestro centro laboral nos da flexibilidad necesaria”.

Marlin Saavedra

El balance ideal para cumplir cada rol con eficiencia

Para la presidenta del directorio de Incasur, Marlin Saavedra, las fechas más añoradas del Día de la Madre las pasó rodeada de las distintas generaciones de mujeres de la familia. Cada nieto bailaba o recitaba algún poema, mientras los hombres se dedicaban a los preparativos de la cocina. Saavedra no se considera una ‘mamá gallina’, pero tampoco una ejecutiva obsesionada con el trabajo.

Ximena Vega Amat y León

El espacio de calidad como vía infalible

La CEO de Claridad cuenta que balancear los roles de ejecutiva y madre no es tan complicado como parece. “Cuando eran más chicos puse como política que, pase lo que pase, estaría con ellos entre 6 y 8 p.m. por lo menos. Si estaba de viaje, nos conectábamos vía Skype en ese rango”. Narra que la clave está en buscar ese espacio para compartir y que ahora que sus hijos han crecido es importante respetar sus espacios y planes de vida.

Lita Calenzani

El desafío de compartir roles distintos y de modo constante

La presidenta de Women in Mining Perú recuerda aquel Día de la Madre en que salió, junto a sus hijas y madre, desde el desayuno y terminó en una sesión de fotos de estudio. Calenzani, para quien compartir roles laborales, familiares y personales forman parte de una madre en todo momento, se declara “una mamá gallina” pues reconoce que procura estar pendiente de sus tres hijas incluso en detalles mínimos. Cuenta además que proviene de una familia con un marcado matriarcado que ha provocado que esté en su ADN la búsqueda constante de salir adelante. “Para las madres, los hijos son nuestro motor y todos nuestros esfuerzos siempre estarán justificados con su prosperidad, no esperamos recompensa ni reconocimiento, solo amor”, remarca.

Sharon Lerner

La maternidad desde la mira de una curadora de arte

La curaduría no solo le exige a Sharon Lerner manejar horarios de oficina, también compromisos sociales. Esto hace que deba organizarse y respaldarse en la flexibilidad laboral para dedicarle más tiempo a su pequeño. “Trato de llevarlo en lo posible a mis viajes laborales”. Añade estar a la expectativa de las celebraciones este año, ahora que su niño es más consciente de ello.

Diana Rake

Los viajes como una fórmula para reforzar los lazos

La ejecutiva recuerda aquel Día de la Madre en que sus hijos le dieron regalos hechos por ellos y que recordaban la manera en que ella los había influenciado. Así, se considera afortunada por haberles dedicado tiempo de calidad desde niños, y haber podido inventarles cuentos antes de dormir o acompañarlos al deporte ya en la adolescencia. “Mi actual trabajo me permite viajar con cada uno por separado”, dice la partner de Transearch. “Hace poco viajamos los tres, ya son profesionales, quizá se casen y quería un recuerdo inolvidable”, cuenta con entusiasmo.

Luisa Márquez

Los vínculos que forja una mamá totalmente digital

La gerente general de Oracle Perú reconoce que ser una madre digital la ayuda a comprender más a sus pequeños y estar todo el tiempo conectada a ellos. Dice que esto le permite, por tanto, atenderlos a distancia mientras está en la oficina o en camino a una reunión. Las redes sociales como FaceTime , WhatsApp o Instagram se han convertido en medios claves de comunicación. Márquez narra además que, aunque todos los años el Día de la Madre es especial, recuerda con cariño aquel en que su hija mayor actuó por vez primera en baile y poesía.

Lourdes Montagne

Disfrutar cada momento con la familia

Para la directora general Belcorp Perú, los Día de la Madre que más recuerda son los que pasó con su mamá. “Ella ya no está, por eso me parece importante aprovechar los momentos con mis hijos y no postergar el disfrute de la familia”. En este plano, se siente afortunada de poder equilibrar su vida como madre con su labor del día debido a la flexibilidad que la organización da.

Karim Chaman

Saber amoldar los horarios a la familia y el ámbito laboral

Los Día de la Madre que más recuerda la arquitecta y diseñadora de Karim Chaman Arquitectos son los que pasó con su abuela cuando esta estaba mejor de salud. “Es de quien aprendí la constancia y perseverancia”. La ejecutiva dice que sus horarios son cambiantes, pero considera que ha logrado un balance. “A veces todo es una locura, pero como madres y ejecutivas debemos saber amoldarnos”.

Rossina Caballero

Generar compromisos para no fallar al equipo

La gerente general de La Positiva EPS, Rossina Caballero, afirma que compartir los roles entre ser madre y tener un alto mando es un reto. “Lo llevo adelante con mucha organización y planificación. Es clave que mi hija y mis equipos tengan claro el compromiso que tengo con ambos”, señala. La ejecutiva considera que la fecha más especial la vivió con su hija en el nido. “Fue la primera vez que ella era consciente de lo que se celebraba”, explica Caballero.