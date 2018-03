‘Made in Spain’: “La Casa de Papel” y por qué es la punta de lanza de un fenómeno

Ocho atracadores toman la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid con 67 rehenes dentro. La misión es robar 2,400 millones de euros bajo las instrucciones a distancia del “profesor”, el cerebro de la operación. En tanto, a pocos metros del lugar, un grupo de agentes especiales intenta destruir el plan delincuencial y retomar la paz.

Inspirada en la película “Reservoir Dogs”, de Quentin Tarantino; y en “El robo del Siglo”, ocurrido en Buenos Aires en el 2006, la trama puede parecer cliché. Sin embargo, el guión, el dinamismo, las actuaciones y otros elementos han convertido a “La casa de papel” en un fenómeno masivo a nivel mundial, dejando atrás a las aclamadas novelas turcas.

La serie creada por Alex Pina y producida por la cadena Antena 3 apenas fue vista por dos millones de personas en España, un discreto 12.1% de cuota de la pantalla de dicho país. Pero a nivel internacional, hasta ahora, suma más de 110 millones de espectadores gracias a Netflix, donde hoy se transmite.

El éxito de la primera temporada ha sido tal que el 6 de abril se emitirá una segunda temporada, aunque no estaba programada tras su estreno en España en mayo del 2017.

Pero la atención del mundo consiguió que portales como IMDb la calificara como “la mejor serie española de la historia” y una de las 25 más populares del momento.

Además, esta producción ha sido la más consumida con intensidad en Netflix durante cinco semanas del 2018, por encima de programas de la talla de “Greys Anatomy”, “Friends” y la alemana “Dark”, según el medio El País.

En tanto, peculiares elementos de la serie también están dejando huella entre sus seguidores más allá de las fronteras: máscaras de Dalí, empleadas por los protagonistas de la serie han sido reproducidas entre miles de hinchas de partidos de fútbol de primera división de Arabia Saudita y en disfraces del carnaval de Río de Janeiro, informa ABC.

Razones y cifras

“La casa de papel” no es la primera ni la única serie ibérica con éxito en el mundo. La moda ‘made in Spain’ surgió hace años ya, con series como “El Ministerio del Tiempo”, que llegó a reproducirse en más de cien países.

También destaca “Aquí no hay quien viva”, “Pulseras rojas” y “Gran Hotel”, que tuvieron versiones propias en países como Grecia, Estados Unidos y China. Hoy destacan “Merlí”, “Velvet” y “Vis a vis”.

Por este boom, la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España especifica que las ventas internacionales de la industria televisiva española superaron los US$57 millones en el 2016. Es decir, 16% más que el año anterior, señala El Mundo.

Sin embargo, “La casa de papel” –con 89% de aprobación por parte de la crítica, de acuerdo a Rotten ­Tomatoes– es una de los primeros fenómenos masivos debido a que ­Netflix la compró. Ello implica que los más de 5.3 millones de suscriptores de la plataforma de streaming pueden reproducir esta serie. Y este año, además, proyectan superar los 115 millones de clientes con un presupuesto mayor a US$ 8,000 millones, indica el portal Minuto 1.

En este panorama hay que especificar que el presupuesto de cada capítulo de series como “La casa de papel” o “Velvet” asciende a unos US$ 600,000, en promedio, mientras otras producciones españolas pueden superar el millón de dólares, remarca The New York Times.

Otros escenarios

Netflix ha servido de trampolín para diversas series españolas.

Pero esta es solo la primera razón de su éxito en una región dominada por producciones estadounidenses que pueden superar las 500 cada año, en televisión y el canal online.

Otro motivo, al menos en Latinoamérica, es el idioma y costumbres compartidas que permiten que los usuarios se inmiscuyan más en las historias, explica Huffington Post.

Y la motivación en la región fue aún más difundida por influenciadores como Neymar, Romeo Santos y Marcelo Tinelli, quienes se confesaron fanáticos de la serie y la comentaron en sus redes, donde tienen millones de seguidores.

En tanto, en países como Francia, Italia o Inglaterra ciertas películas españolas han tenido buena recepción, por lo que los rostros de algunos de los protagonistas son recordados. Por ello, en las nuevas producciones españolas se buscó incluir a algunos de ellos para llegar también a este sector.