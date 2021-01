Desde que estaba en el colegio tenía la ilusión de estudiar ingeniería. Muchos años después, Luz Eyzaguirre no solo puede decir que cumplió su sueño, sino que lo hizo con creces. Es la primera mujer que ha llegado al rectorado de la Universidad Nacional de Ingeniería en los 144 años de existencia que tiene esta prestigiosa casa de estudios. El camino para llegar hasta ese cargo, sin embargo, no ha sido fácil por el machismo que aún existe en el país.

Usted estudia la carrera de ingeniería económica…

Sí, pero en realidad ingresé a ingeniería civil. Era una época en la que se pensaba que una mujer no podía asumir este tipo de carreras. La misma familia, algunos amigos, me decían: “Ingeniería civil es complicado, cómo te van a hacer caso los obreros”. Mi mismo padre, que era ingeniero civil, me decía lo mismo: “Tal vez tú has pensado que también puedes serlo, pero es complicado”.

¿Qué sucedió?

Por contentar a mi padre tomé la decisión de pasarme a ingeniería económica. Pero yo quería estudiar ingeniería, no pensaba de ninguna manera dejar la universidad. Pero al igual que cualquier ingeniero electrónico, mecánico o civil, en ingeniería económica tuvimos excelentes estudios de ciencias básicas y eso nos dio una gran fortaleza para el futuro.

¿En qué sentido?

Porque el ingeniero economista trabaja en distintos sectores y no se sabe hasta dónde va a llegar su influencia profesional. Puede trabajar, por ejemplo, en una hidroeléctrica o en una petrolera. Y para eso debe tener un conocimiento sólido de las ciencias básicas.

¿Había pocas mujeres en su facultad?

La ingeniería no era una carrera apropiada para las damas, pero hoy han cambiado los tiempos. Cuando ingresé éramos 10 o 12 chicas repartidas en las 11 facultades. La que tenía más tenía 5, que era arquitectura. Pero con el tiempo se ha ido mejorando la participación de la mujer.

¿Cómo se conforma el alumnado de la UNI hoy, en cuestión de género?

Ahora hay un 15% de mujeres en general. Pero de todas maneras hay una diferencia marcada. Los procesos de selección de la UNI son bastante exigentes y de repente por eso se desaniman, pero cada año veo más participación.

¿Cómo era el ambiente cuando usted estudiaba?

Los jóvenes siempre nos veían como una persona más. Nunca sentí discriminación o algo que me haya hecho sentir mal.

¿Tuvo profesoras que la inspiraron?

Una profesora de química me inspiró bastante en lo personal. Pero muchos de ellos me sirvieron de ejemplo para mi formación. Eran personas muy íntegras, muy profesionales.

¿Qué consejo le daría a las ingenieras o a las chicas que deseen estudiar esta carrera?

Que sigan con sus proyectos. Las mujeres tenemos un papel muy importante en las instituciones y somos capaces de aportar valor. Mi objetivo es que esta institución mejore y que sea como MIT o Harvard. Es un trabajo arduo, estamos muy lejos, pero el asunto es empezar. Sé que no seré yo la que llegue a verlo, pero por lo menos quisiera señalar el camino y la forma de lograrlo.

¿Por qué necesitamos más ingenieros e ingenieras en el Perú?

El ingeniero, hombre o mujer, es una persona de acción. Es quien construye, quien crea los caminos, los puentes para cruzar, las computadoras, las redes electrónicas. No se contenta con enunciar un objetivo. El ingeniero busca obtener resultados. El servicio a la sociedad es su principal característica.

