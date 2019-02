Vestido que usó Marilyn Monroe cuando anunció divorcio de DiMaggio se subastaría por US$ 150 mil

Los Ángeles.- El vestido negro que una consternada Marilyn Monroe usó en una conferencia de prensa en 1954 para anunciar su divorcio del ícono del béisbol Joe DiMaggio a menos de un año de matrimonio será subastado.

Las ofertas por el sencillo vestido de lana con cuello tortuga y cierre al frente podrán hacerse a partir del 30 de marzo, anunció la casa de subastas KruseGWS Auctions el miércoles.

Los expertos de la rematadora esperan que facture entre US$ 100,000 y US$ 150,000. El nombre del vendedor no se hizo público.

Monroe usó el atuendo el 6 de octubre de 1954 cuando salió a la luz en Beverly Hills para anunciar ante una multitud de periodistas y camarógrafos el fin de su matrimonio con el astro de los Yanquis de Nueva York, una unión del deporte y Hollywood que tuvo una frenética cobertura mediática.

"Uno ciertamente puede ver la angustia y desesperación en el rostro de Marilyn ”, dijo Brigitte Kruse, fundadora de GWS Auctions. "Ese momento cambió la historia de Hollywood para siempre".

Monroe apenas habló en la conferencia de prensa, en la que pareció estar al borde de las lágrimas y respondió preguntas asintiendo con la cabeza mientras su abogado Jerry Giesler explicaba que la pareja se separaba por sus conflictivas carreras.

Monroe y DiMaggio se casaron en enero de 1954. Ella citó crueldad mental como la razón de su divorcio, que quedó formalizado al año siguiente.

En el 2014, una carta de amor que DiMaggio le escribió a Monroe tras la conferencia de prensa se vendió por US$ 78,125 en una subasta.

Monroe estuvo previamente casada con James Dougherty y también se casó y divorció del dramaturgo Arthur Miller antes de morir en 1962, a los 36 años.