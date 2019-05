"Vegano" será la nueva tendencia en automóviles de lujo

La fibra de carbono solía ser lo mejor para demostrar cuánto dinero podía gastar en el interior de su automóvil. Un tablero amplio, paneles de puertas tallados a medida, un volante de US$ 1,000 en esa inconfundible escotilla negra y asientos de cuero Nappa para combinar, solían gritar a cualquiera que le interesara que se trataba de un auto caro, deportivo y único, propiedad de alguien posiblemente importante, y al menos interesante.

Pero llegó la hora de las plantas.

“Hace cincuenta años, un sofá de cuero era lo más lujoso”, dice Massimo Frascella, director creativo de Land Rover y vegano practicante. “Ahora, en los mejores hoteles y casas, nunca los verías. Es un proceso similar con los autos. En el futuro, el diseño sostenible está proporcionando el marco para el cambio".

Frascella llegó a Manhattan durante el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York, que comenzó el 19 de abril, para presentar la nueva línea de materiales sin cuero y completamente veganos de Land Rover, desarrollada para equipar sus todoterreno Range Rover Evoque 2020, Range Rover Velar y Jaguar I-Pace.

"Hay un número creciente de personas preocupadas por la procedencia de los textiles y los materiales en su vehículo", asegura. Los nuevos interiores buscan atraer a aquellos consumidores para quienes la forma más alta de lujo se alinea con sus creencias ecológicas.

La marca Eucalyptus Melange patentada, por ejemplo —un textil producido a partir de fibras de eucalipto— utiliza significativamente menos agua que los materiales tradicionales, como el plástico y la alcántara, y puede teñirse para adaptarse a cualquier color del espectro. También utiliza una mezcla de lana duradera, de la empresa textil Kvadrat, que se siente como un suéter de lana suave.

Dinamica Suedecloth es una microfibra imitación de gamuza a prueba de fuego y extremadamente duradera hecha de botellas de plástico recicladas: 53 por vehículo, en promedio, según Land Rover. En conjunto, brindan una opción vegana, si no totalmente libre de animales, para los acaudalados conscientes.

Otros fabricantes de automóviles también están agregando opciones ecoconscientes a los interiores. Volvo ha dicho que para el 2025 al menos 25% de las superficies similares al plástico de sus vehículos provendrán de materiales sostenibles, no del petróleo. Toyota Motor Corp. fabrica material para asientos usando glicol de caña de azúcar renovable, en lugar de glicol derivado del petroleo.

Hyundai Motor Co. extrae roca volcánica molida para formar las cubiertas de los pilares de soporte de sus sedanes; Ford Motor Co. desarrolló un asiento de espuma de soja; y Faraday Future ha jugado con fibras de roca y algodón de prendas desechadas para forrar sus autos.Las marcas de lujo han intensificado el encanto. En el vertiginoso mundo de los todoterreno de US$ 250,000 y los híbridos de seis cifras, es lógico que los interiores sean lujosos y sostenibles.

"Esto es parte de una tendencia global más grande que continúa creciendo", asegura Filip Brabec, vicepresidente de gestión de productos de Audi AG. "Tiene que ver con que los consumidores comprendan cada vez más las implicaciones de cómo habitamos el medio ambiente y cómo y qué comemos".

La piel sintética sola constituirá una industria de US$ 45,000 millones para el 2025, según la consultora de negocios Grand View Research, y se prevé que las aplicaciones automotrices serán el segundo uso más grande para textiles renovables, después de los muebles para el hogar. En este panorama, "fuente responsable" y "alternativas premium" serán las palabras clave.

Audi ha desarrollado materiales sostenibles e incluso neutros en carbono para sus vehículos eléctricos. Los asientos del todoterreno Q4 e-tron están hechos de plástico reciclado, y el e-tron GT ofrece una opción interior de cuero sintético y microfibras recicladas, que incluye una alfombra de piso de hilo Econyl hecha con redes de pesca usadas. Todo el automóvil es vegano.

"Hemos tenido algunas buenas novedades", afirma Brabec. "Vemos esto como una gran oportunidad para nosotros, y estamos ocupados desarrollando aún más".

Eso no quiere decir que todavía no haya muchos negocios en el mundo tradicional del nogal. Solo pregúntele a la gente de Bentley.

Pero Land Rover está anticipando un cambio más grande en los gustos de los consumidores. Está introduciendo textiles ecoconscientes en Evoque, un modelo que, aunque no es el más vendido de la compañía, toma la delantera en la comercialización de Land Rover como una adición aspiracional de primer nivel para el garaje.

Aún mejor, dice Frascella, los materiales no tienen una prima de precio adicional sobre los textiles tradicionales, a menos que cuente la prima del placer adicional que le brindan a sus usuarios que piensan en la Tierra.