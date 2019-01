The Macallan: botella única de whisky escocés rompe récord al venderse en US$ 1.52 millones

La casa de subasta de Londres Christie’s ha hecho oficial la venta de una botella que ha batido un nuevo record en el 2018. Se trata de una botella única de la marca de whisky escocés The Macallan, ejemplar del año 1926 que cuenta con una cobertura pintada por el artista Michael Dillon, reposada por 60 años. La subasta se finalizó cuando la botella fue vendida por por US$ 1.52 millones de dólares.

La historia de este whisky comienza en Escocia, cuando en 1926, el whisky-maker de The Macallan decidió llenar la barrica nº 263; barrica proveniente de Jerez de la Frontera que había contenido, previamente, Sherry Oloroso. Esta botella pertenece a una colección de 12 unidades, numeradas individualmente, diseñadas en un principio por Peter Blake, conocido artista que diseñó la portada del álbum de los Beatles “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”.

Sin embargo, este ejemplar vendido el pasado 29 de noviembre, es menos conocido pues fue pintada a mano por el artista irlandés Michael Dillon, famoso por sus decoraciones históricas. Se pensaba perdido, pues la última pista de esta botella fue que se ofertó en Fortnum & Mason en la ciudad de Londres en 1999.

Esta venta se convirtió en el cuarto récord de la marca de whisly en el 2018. El primer récord se efectuó en abril, con la venta de dos botellas de 1926, vendidas en Dubai por US$ 1.2 millones. Otro record que consiguió The Macallan el año pasado, fue por una subasta en Hong Kong, donde se vendieron dos botellas por montos de US$ 1.01 millones y US$ 1.1 millones.