Subastan pintura de Magritte en US$ 26.8 millones en Nueva York

Una pintura de Rene Magritte fue vendida por US$ 26.8 millones en una subasta de Sotheby's el lunes en Nueva York, estableciendo un récord para una obra del surrealista belga.

La obra titulada "Le principe du plaisir" superó el precio obtenido por "La corde sensible", que fue vendida en febrero del 2017 en Londres por US$ 17.9 millones.

Sotheby's había estimado un valor entre US$ 15 millones y US$ 20 millones para el cuadro subastado el lunes. Detalló que siete coleccionistas -un número inusualmente alto- pujaron por él.

Otras pinturas que se ofrecieron en la segunda noche de las subasta de arte de otoño (boreal) en Nueva York también superaron el valor estimado.

"Improvisation on Mahogany", del artista de origen ruso Wassily Kandinsky, obtuvo US$ 24.2 millones, contra la estimación de preventa de US$ 15 millones a US$ 20 millones.

En tanto, la obra "Pre-War Pageant", de Marsden Hartley, considerada una de las primeras totalmente abstractas en la historia del arte estadounidense, que se suponía era de las principales atracciones de la subasta y que tenía un precio estimado de US$ 30 millones, no logró atraer a un comprador.

El domingo, la pintura de Vincent Van Gogh "Coin de jardin avec papillons", estimada en US$ 40 millones, tampoco logró ser vendida en una subasta de arte impresionista y moderno de Christie's.

Las subastas de arte de otoño continúan hasta el jueves por la noche.