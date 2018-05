Subasta de Christie’s recauda US$ 415.9 millones gracias a Malévich De los 37 lotes ofrecidos, solo cuatro no se vendieron. Christie’s también venció a Sotheby’s, que recaudó US$ 318 millones en una subasta similar el lunes.

Inicialmente "Le Manin", autorretrato de Pablo Picasso iba a ser parte de la subasta, pero fue dañada, lo que originó su retiro. (Foto: AFP) Inicialmente "Le Manin", autorretrato de Pablo Picasso iba a ser parte de la subasta, pero fue dañada, lo que originó su retiro. (Foto: AFP) AFP