Sotheby's logra vender US$ 362 millones en subasta con obras Richter y Basquiat

Sotheby's vendió la noche del miércoles obras de arte contemporáneo por valor de US$ 362.6 millones, en lo que es su cuarta sesión de subastas de la semana y en la que destacaron la adjudicación de cuadros de Gerhard Richter, Jean-Michel Basquiat o Willem de Kooning.

Según informó hoy Sotheby's, la subasta nocturna concluyó con un incremento de ventas de 16.9% respecto a la celebrada en el 2017 y comenzó con once obras de la colección de David Teiger, el 100% de las cuales se vendieron por US$ 48.5 millones, un monto superior a la estimación inicial.

Este grupo de obras fue liderado por "Untitled" de Willem de Kooning, logrando US$ 9.3 millones. Al menos nueve postores compitieron por "Her Arms", de la estadounidense Dana Schutz, vendido por US$ 795,000 y logrando un nuevo récord mundial de subasta para la artista.

En la subasta también se vendió "Abstraktes Bild", de Gerhard Richter, que se vendió por US$ 32 millones. De las 18 obras de este período en la carrera de Richter que miden más de 2.5 metros, solo cinco permanecen en manos privadas.

También se subastó un grupo de cuatro obras de Jean-Michel Basquiat que surgieron de la misma colección privada europea, las cuales se vendieron por un total de US$ 41.1 millones.

La selección fue liderada por "Untitled (Pollo Frito)", que se vendió por US$ 25.7 millones, y "Taxi, 45th / Broadway" -una pintura en colaboración con Andy Warhol anteriormente en la colección de Gianni Versace, que logró US$ 9.4 millones.

Las ganancias de la colección benefician a la Fundación Teiger, que pronto será una de las fundaciones de arte contemporáneo más grandes y significativas del mundo.