El primer vehículo volador está a la venta por US$ 600,000

Cinco años después de su exitosa primera prueba de vuelo, la compañía holandesa PAL-V, empezó a aceptar pedidos para lo que podría ser el primer coche volador en llegar al mercado comercial.

Al ser conducido por las calles, el PAL-V Liberty toma forma de un triciclo con una hélice empacada firmemente en su techo. Para conseguir elevarse, la hélice y las paletas de la cola se expanden y transforman el vehículo en un gyrocopter.

El PAL-V Liberty toma alrededor de 10 minutos en transformarse de coche a helicóptero, de acuerdo a la compañía, y tiene una velocidad máxima de 160 km/h (100 mph) en la tierra y 180 km/h (112 mph) en el cielo.

En la carretera cuenta con un alcance de 1.314 kilómetros (817 millas) con un tanque lleno. Esto disminuye a 500km (310 millas) una vez que el vehículo despega.

“Después de años de fuerte trabajo, superando los retos técnicos y de calificación, nuestro equipo logró crear un coche volador innovador que cumple con los estándares de seguridad existentes, determinados por cuerpos reguladores alrededor del mundo,” dijo Robert Dingemanse, director ejecutivo de PAL-V en un comunicado de prensa.

PAL-V está tomando pre-pedidos por el modelo base “Liberty Sport” con precio de US$ 399,000 y por el “Liberty Pioneer Edition” con un precio de US$ 599,000, el cual incluye otras características esenciales como entrenamiento personal en la sede principal en Holanda y calefacción eléctrica.

Por unos US$ 200,000 extra, el PAL-V Liberty “Pioneer Edition” también incluye detalles especiales y una pantalla de instrumento de vuelo electrónicos que le dan a este modelo una sensación futurista.

Para reservar un PAL-V Liberty, se tendrá que hacer un depósito que va entre los US$ 10,000 o US$ 25,000 no reembolsable por el “Sport” y el “Pioneer Edition”, respectivamente.

La compañía también está aceptando depósitos reembolsables de US$ 2,500 para poner tu nombre en una lista de espera.