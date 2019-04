Este es el perfume más caro del mundo; cuesta US$ 1.3 millones apróximadamente

Una perfumería emiratí es la responsable de crear el que, hasta ahora, es el perfume más caro del mundo.

Su nombre es Shumukh, de origen árabe y significa "que merece lo más alto", y esto hace honor a su precio, la fragancia tiene un costo aproximado de US$ 1.3 millones (4.720.000 millones de dinares de Emiratos Árabes Unidos).

La firma creadora de la fragancia es The Spirit of Dubai by Nabeel y según afirman, sus laboratorios tardaron más de tres años y casi 500 pruebas perfumistas para encontrar la mezcla perfecta entre almizcle, rosa turla y sándalo, notas que hacen exclusiva la fragancia.

Gran tamaño y la fijación más poderosa, hasta por 30 días

La fórmula que tanto tiempo habrían tardado en desarrollar, estaría creada para prolongar su efecto durante 12 horas sobre la piel y hasta 30 días en la ropa. Que sumados a la cantidad del envase (tres litros), hacen que la millonaria inversión tenga beneficios.

El envase se presenta en un sofisticado frasco de cristal de Murano decorado con 3 mil 571 diamantes, perlas, topacios, más de 2 kilos de oro de 18 quilates y hasta 5 kilos de plata pura.

En el frasco pueden observarse distintas figuras y elementos decorativos como un halcón, caballos, rosas y un globo terráqueo.

Las características de su frasco hacen que Shumukh tenga dos récords de Guinness.

El primero de ellos, es debido a que es la botella de perfume con más diamantes; mientras que el segundo es debido a que es la botella de aerosol de perfume manejada por control remoto.