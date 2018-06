Pareja en Hong Kong ganó US$ 327,000 vendiendo un estacionamiento

El mundo inmobiliario de Hong Kong no es barato. Imaginen que solo un espacio de estacionamiento en la ciudad china puede superar el medio millón de dólares. Pues eso ocurrió, precisamente.

Una pareja compró unos metros de garaje por US$ 433,000 en un complejo de viviendas de lujo de nombre "Ultima" hace unos meses, en septiembre del año pasado.

En este lugar no es raro pagar precios exorbitantes por un espacio de estacionamiento. Además de que sus residentes cuentan con los medios económicos para hacerlo.

En departamento en Ultima, por ejemplo, cuesta alrededor de US$ 12.7 millones, y considerando que a sus residentes no les importa pagar eso, el precio del estacionamiento no resulta, entonces, tan descabellado.

Meses después, la inversión pagó con creces. La pareja vendió el pequeño espacio de 16.4 x 8.2 pies a US$ 760,000.

Es decir, en solo unos meses y con algo de paciencia, obtuvieron una ganancia de US$ 327,000 y llegaron a vender a US$ 5,600 el pie cuadrado.

Ultima es un complejo de 527 unidades, pero con solo 370 espacios para el parqueo. Esta transacción ha convertido al recinto en el lugar más caro del mundo para estacionarse.