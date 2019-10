Una escultura de bronce de 11 pulgadas que estaría vinculada a Leonardo da Vinci permanece en una bóveda de un banco en el Upper East Side de Manhattan.

“Caballo y jinete” tiene un valor estimado de entre US$ 30 millones y US$ 50 millones y estará en venta en el Hotel Pierre en Nueva York este mes, según la casa de subastas Guernsey. Pero no todos están convencidos de sus orígenes da Vinci. Ya existen docenas de bronces similares, lo que plantea más preguntas sobre si el que llega a la subasta es realmente único.

La obra representa a un noble en un caballo que se aleja, supuestamente el mecenas de Da Vinci, Charles d’Amboise, un gobernador francés de Milán, con toda su indumentaria militar. Fue fundido en 2012 con un molde tomado de un modelo de cera de abejas creado hace más de cinco siglos, según Guernsey’s. Si bien el paradero actual del original es un misterio, el fallecido erudito de Da Vinci, Carlo Pedretti, quien escribió decenas de libros sobre el maestro del Renacimiento italiano, lo examinó en 1985, más o menos cuando se hizo.

“En mi opinión, este modelo de cera es del propio Leonardo”, escribió Pedretti en una carta mecanografiada que la casa de subastas cita entre sus materiales promocionales.

No todos están de acuerdo.

‘Ridículo e imposible’

“Me parece poco creíble como escultura de Leonardo”, asegura Martin Kemp, una autoridad en Da Vinci y profesor emérito de historia del arte en la Universidad de Oxford, quien examinó el modelo varias veces durante décadas. “No tiene ninguna de las características de comprensión de la anatomía del caballo y la armadura renacentista que cabría esperar de Leonardo”.

Francesco Caglioti, profesor de historia del arte en la prestigiosa Scuola Normale Superiore de Italia, cuya experiencia incluye la escultura medieval, dijo que un buen erudito debe estudiar un objeto directamente antes de tomar una determinación. Pero en este caso hizo una excepción.

“A veces un trabajo es tan ridículo e imposible que un erudito como yo se siente autorizado para hablar”, dijo. “Esta cosa no tiene nada, nada, nada que ver con Leonardo. No puedo imaginar que se haya hecho antes de finales del siglo XIX. Parece una obra renacentista hecha por alguien que intentó imaginar un caballo y un jinete del Renacimiento”.

El desacuerdo académico es común cada vez que aparece un trabajo atribuido a Da Vinci. Todavía hay un debate sobre la restauración exhaustiva de Salvator Mundi, que obtuvo US$ 450 millones en Christie’s en el 2017, lo que la convierte en la obra de arte más cara jamás vendida.

Arlan Ettinger, presidente de Guernsey’s, afirma haber tenido dificultades para ponerle precio a “Caballo y jinete”. Solo cuatro esculturas contemporáneas, tres de Jeff Koons y una de Louise Bourgeois, han obtenido más de US$ 30 millones en una subasta, según datos de Artnet.

“La venta de Salvator Mundi no significa que todo se vea automáticamente arrastrado por esa locura”, dijo en una entrevista en una sala de observación en la sucursal de JPMorgan Chase & Co. que protege la estatua. “Se puede decir: ‘¿cómo puede un bronce contemporáneo valer millones de dólares?’ Pero sin un precedente se puede argumentar que es el único ejemplo restante de esta obra de arte que sobrevivió a los siglos, y por lo tanto es importante”.

Guernsey’s, que Ettinger ayudó a fundar en 1975, se especializa en coleccionables. Ha subastado artículos como el hit de béisbol Mark McGwire para su jonrón número 70, guitarras de Jerry García y joyas de la princesa Diana.

La casa de subastas ofrecerá el bronce sin reserva, lo que significa que se puede vender a cualquier precio. El lote también incluye el molde de látex del que fue hecho.

Cenas

Silverpoint Holdings, un grupo de inversión con sede en Nevada, compró el molde y el bronce a Richard Lewis, un desarrollador inmobiliario que fue su propietario durante aproximadamente tres décadas, hasta su muerte en 2017. Su viuda, Karen Lewis, dijo que su esposo tomó posesión del molde porque era garantía de un préstamo por US$40.000 a un amigo que no pudo pagarlo, y que en su mayoría lo mantuvo en un armario en su casa de Indianápolis.

“Lo sacaba durante las cenas”, dijo en una entrevista telefónica. “Le tenía un verdadero afecto”.

Luego, la crisis financiera del 2008 golpeó a la pareja que, luego de 60 años, perdió casi todo y se declaró en bancarrota.

Pero todavía tenían el molde, y les proporcionó una línea de vida financiera.

Lewis formó “Leonardo da Vinci Equestrian LLC” y llevó el molde a American Fine Arts Foundry en Burbank, California, que creó el bronce ofrecido por Guernsey’s.

La fundición también hizo una edición más amplia de “Caballo y jinete”, con cuatro pátinas diferentes.

“Los tengo en mi estante aquí, cuatro bronces diferentes”, asegura Karen Lewis. “Puede venderse como un conjunto. Puede venderse individualmente”.