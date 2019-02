La era de móviles plegables y la conexión 5G se revelan en el MWC

Algunos son productos finales y otros son prototipos. Aun así, los terminales capaces de plegarse cobran fuerza.

Huawei Mate X: el móvil refinado que rivalizará contra el Fold

HUAWEI MATEX (Foto:Bloomberg) HUAWEI MATEX (Foto:Bloomberg) Bloomberg

Este es el diseño más refinado, de forma más elegante y con el uso más sensato de espacio que cualquier fabricante haya mostrado, reseñan desde The Verge. El Mate X utiliza un panel OLED flexible de 8 pulgadas para dar al usuario tres pantallas. Cuando está plegado, tiene una pantalla principal de 6.6 pulgadas, sin muescas y sin marcos, combinada con una pantalla trasera alargada de 6.4 pulgadas. Este último permite tomar selfies con el sistema de cámara principal. Una vez que abre el dispositivo, obtiene una pantalla de 8 pulgadas casi cuadrada, sin bisel. El dispositivo aún disfruta de ese prestigio de ciencia ficción que proviene de ser extremadamente delgado. Su costo asciende a los US$ 2,600.

Oppo: un prototipo que se asemeja a Mate X

Oppo (Foto: Brian Shen) Oppo (Foto: Brian Shen) Difusión

La marca china también ha entrado en la competencia de los plegables. Con un equipo que guarda un diseño similar al de Huawei Mate X, este producto no deja de ser un prototipo. Sin embargo, según ABC, la experiencia de uso no sería demasiado revolucionaria respecto a los smartphones hasta ahora conocidos. Lo cierto es que tiene un solo panel OLED grande que se envuelve alrededor de ambos lados del teléfono cuando está plegado. Ya sea que Oppo decida enviar este teléfono o no al mercado, está claro que nos estamos acercando al punto en el que teléfonos similares se vuelven relativamente comunes, señalan desde The Verge.

Axon 10 Pro 5G: ZTE se lanza de lleno a la nueva generación

En MWC 2019, los teléfonos 5G están empezando a aparecer por primera vez, y ZTE se acaba de lanzar al ring con el anuncio del Axon 10 Pro 5G, que estará en el mercado a finales de este año en China y Europa. En este terminal, el sensor de huellas dactilares se ha movilizado desde atrás hacia un sensor en pantalla, y las cámaras duales se han actualizado a un sistema de triple cámara. Aunque ZTE no ha anunciado completamente las especificaciones, un informe citado por 9to5Google afirma que contará con una pantalla Amoled 2340 x 1080 de 6.47 pulgadas, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

Galaxy Fold: el flamante buque de Samsung

Galaxy Fold (Foto: AFP) Galaxy Fold (Foto: AFP) AFP

Durante años, Samsung le hizo un guiño a este diseño. Hoy conocemos más sobre las características de Fold. Con una generosa pantalla de 7.3 pulgadas, cuando se dobla se convierte en un dispositivo más compacto, reduciéndose a 4.6 pulgadas. Su fórmula es su pantalla flexible, 50% más fina que un display tradicional. Según La Vanguardia, el espacio de pantalla es mejor aprovechado con los juegos. Su precio es de US$ 2,000.

LG: la marca que entra en el sistema 5G sin apostar por lo plegable

LG: la marca que entra en el sistema 5G sin apostar por lo plegable. (Foto: Bloomberg) LG: la marca que entra en el sistema 5G sin apostar por lo plegable. (Foto: Bloomberg) Bloomberg

Aunque la marca LG ha adelantado que no lanzará ningún móvil plegable en esta edición de MWC de Barcelona por considerarlo “demasiado pronto” pese a que en el CES más reciente sorprendió con sus televisores enrollables, entrará en el juego del 5G con el V50 ThinQ. Se trata de una versión actualizada del V40 que mantiene el mismo diseño básico, pero agrega soporte para la red de próxima generación. De hecho, luce el logotipo de 5G que brilla intensamente en la parte posterior. Desde una perspectiva específica, el V50 es ligeramente diferente al V40: una batería más grande de 4,000 mAh (el 5G requiere más potencia) y un procesador Snapdragon 855 (quizá para soportar el módem X50 5G de Qualcomm). LG también está agregando un nuevo sistema de enfriamiento para ayudar a lidiar con el calor adicional del nuevo procesador y batería.