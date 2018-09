Ícono de la cultura pop La mítica moto de Steve McQueen sale a subasta El vehículo que condujo alguna vez la leyenda del cine y del mundo motero, King of Cool, podría ser vendida por US$ 116,000. Sería la moto off road más cara de la historia.

