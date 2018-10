LVMH hace últimos pedidos en fiesta mundial del lujo

La música se detuvo, pero los compradores de lujo todavía están bailando.

El martes por la tarde, LVMH informó un crecimiento de las ventas orgánicas mejor de lo esperado en la categoría clave de moda y artículos de cuero en los tres meses al 30 de setiembre. Las ventas orgánicas del grupo aumentaron un 10%, en línea con las expectativas.

Puede parecer extraño que las acciones cayeran hasta un 5.2% el miércoles. Pero los inversionistas tienen razón al preocuparse de que los compradores de lujo, especialmente en China, no puedan mantener su reciente frenético ritmo.

Las valoraciones de las empresas de lujo han estado bajo presión en el último tiempo debido a los temores de que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China afecten la confianza de los consumidores.

Esto se ha visto exacerbado por una caída en algunos mercados de valores y por noticias en las redes sociales de que China está tomando medidas enérgicas contra los viajeros que regresan a casa con maletas llenas de ropa de diseñador y cosméticos caros.

Pero incluso en este entorno, LVMH debería ser un refugio relativamente seguro. La compañía no menciona específicamente a China en su informe del tercer trimestre, aparte de decir que las ventas de vinos y licores en el país crecieron rápidamente y que los negocios minoristas de viajes en Hong Kong y Macao tuvieron un buen desempeño. También informó que todas las áreas geográficas registraron buenos resultados.

Pero dado que los consumidores de la nación representan alrededor de un tercio de las ventas de lujo globales, entonces deben haber estado adquiriendo bolsos de LVMH y bases de maquillaje de Make Up For Ever.

Después de un período de calma en el 2015 y 2016, el gasto de China se disparó, compensando el tiempo perdido. Pero el peligro es que, en lugar de ir reduciéndose gradualmente, el mercado de lujo del país se dirige a una caída precipitada.

Como ha señalado Bloomberg News, hasta ahora las señales son mixtas. Los casinos de Macao disfrutaron de un sólido feriado de la Semana Dorada, lo que a menudo es una buena señal para las ventas generales de artículos de gama alta. Pero los fabricantes de automóviles de lujo europeos Jaguar Land Rover, BMW AG y Daimler AG han informado fuertes caídas en la demanda china.

Todavía hay buenas razones para la precaución. Los compradores de lujo son particularmente sensibles a las vicisitudes en las acciones mundiales, y existe el riesgo de que se repita el impulso que los nombres estadounidenses de alto nivel obtuvieron de los recortes de impuestos del año pasado.

Las acciones de LVMH han caído alrededor de un 11% desde fines de agosto. Su baja del miércoles es comprensible y sugiere que los inversionistas se están enfocando correctamente en las perspectivas. Una rebaja de Morgan Stanley a todo el sector del lujo empeoró su desempeño.

Se negocian con una relación precio ganancia justo sobre 20 veces, por debajo de las 23 veces para el grupo de empresas de alto lujo de Bloomberg Intelligence.

Ese descuento parece demasiado elevado. LVMH tiene una cartera de productos y alcance geográfico diversificados. Incluso podría aprovechar su escala y su sólido balance para aplacar a los rivales más débiles si se concreta una caída estrepitosa en China. Ese es un lugar decente para estar, incluso cuando la fiesta está en sus últimas confusas horas.

Por Andrea Felsted



