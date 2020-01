Aunque en la mente el consumidor global, París o Nueva York son sinónimos de urbes relacionadas al lujo, Asia es el nuevo hogar para quienes aprecian los artículos costosos. Este continente alberga a las cuatro ciudades más costosas del mundo (Hong Kong, Shanghái, Tokio y Singapur), pero también de la menos cara: Mumbai o Bombay.

Éstas son algunas de las conclusiones que se pueden extraer de un informe que elabora por primera vez Julius Baer bajo el título “Global Wealth and Lifestyle Report 2020”. En él se analizan los precios y el comportamiento de los consumidores de 28 ciudades de todo el mundo para entender mejor el universo de lujo.

Balance de ciudades en el 2019

El año pasado, la demanda por artículos se extendió a Múnich, Manila y Miami. Además, Barcelona está en alza gracias a su amplia atractivo como ciudad para hacer negocios, disfrutar del ocio y estudiar. Asimismo, Miami avanza por ser un mercado con popularidad de larga data entre compradores latinoamericanos.

Por otra parte, China es el nuevo ‘driver’ global en demanda de autos de lujo. Compradores jóvenes y mujeres lo convierten en un mercado importante.

Tendencias de consumo

El aumento de la temperatura, la pérdida de hábitat para algunas especies, la contaminación de océanos, son parte de las preocupaciones para consumidores cada vez más conscientes. El estudio explica pues, que para muchos consumidores hay una interconexión entre lo que se compra y el daño de la sociedad por hacerlo.

“Esta conciencia está haciendo que los consumidores sean más consciente de cómo las empresas se comportan. Los adultos más jóvenes sospechan deshonestidad en las empresas líderes y quieren más transparencia sobre el origen de los bienes”, sostiene el estudio.

Esto pone en alza el mercado de lujo, pues se reconoce el origen artesanal de los artículos, los materiales de alta calidad y los registros de auditoría. No solo es posible conocer los efectos en el ambiente durante la fabricación, sino en el proceso de distribución.

Los artículos de lujo en cada ciudad

Propiedad residencial

En 2019, este fue un mercado en descenso para principales ciudades como Londres, Nueva York y Dubai (20% desde el 2014). Después de una década de rápida inflación de activos, los compradores adinerados son cada vez más conscientes del valor, una tendencia que puede beneficiar a los destinos secundarios en los próximos años.

Además, tras el Brexit, el mercado inmobiliario en Londres se volvió 25% más barato para compradores en dólares americanos dada la debilidad de libra esterlina, provocando un renovado interés de los estadounidenses.

Mónaco toma el primer puesto, ​​debido a restricciones en construcciones y la demanda excesiva. Por otro lado, Johannesburgo, Ciudad de México y Manila ofrecen el mejor valor para bienes raíces premium en mercados emergentes.

Autos de lujo

Se pronostica que el mercado de automóviles premium crecerá aproximadamente un 6% por cada año debido a que los vehículos eléctricos aumentan sus ventas.

BMW ve un mercado creciente para coches de lujo, y tienen ambiciones de aumentar su volumen de lujo de 65,000 unidades por año en 2018 a más de 135,000 unidades por año en 2020. Según Rolls Royce, la edad promedio de sus compradores ha caído de 57 a 43 en los pasados diez años. En Europa, los propietarios de un superdeportivo todavía están en sus 50 años, mientras que en California a mediados de los años 30 y en China en sus 20 años.

Las mujeres son cada vez más importantes como consumidores. Ferrari informa solo 5% de compradores femeninos, pero Aston Martin ya tiene 50% de mujeres compradores en China.

Vuelos de clase ejecutiva

Estambul tiene ambiciones para competir con rutas de vuelo Este-Oeste y actualmente construyendo lo que será el aeropuerto más grande del mundo. Cuando el aeropuerto estáé completamente terminado en 2025, tendrá la capacidad de manejar 200 millones de pasajeros anualmente.

Cenas de lujo

Paris, Hong Kong y Singapur cobran más por cenar. A nivel regional, Asia es el más caro lugar para disfrutar de una buena cena, seguido de Europa, lugares en los cuales es significativamente más caro que comer en América.

Toda la experiencia constituye lujo experiencial, que incluye mezcla de arte, ciencia y filosofía.

Vinos finos

Los consumidores de lujo son cada vez más aventureros a la hora de degustar vinos del Nuevo Mundo. Los precios para el amplio mercado de vinos finos han caído recientemente, siguiendo el anuncio de los Estados Unidos de que añadiría un arancel de importación del 25% sobre los vinos de la UE. Los lugares más baratos para comprar una botella de buenos vinos son Yakarta y Hong Kong.

Botellas de whisky

La creciente popularidad del turismo basado en whisky juega un papel crucial al apoyar el crecimiento económico. Se espera que las ventas de whisky en todo el mundo tengan un valor de USD 84 mil millones por 2025. El whisky de Escocia, su hogar espiritual, representa aproximadamente un cuarto del mercado.





Joyería

El mercado mundial de joyas de lujo vale alrededor de US$13 mil millones y proyecta a expandirse en un 3.5% anual hasta el 2023. China, Japón y India tiene actualmente un combinado mercado de US$ 10.1 mil millones. Se espera que Asia Pacífico mercado regional más grande y de más rápido crecimiento.

Relojes

Los ingresos en este mercado ascendió a US$ 30.3 millones en 2019, y se proyecta que crecer a aproximadamente 1.9% anual. China constituye aproximadamente un tercio de la demanda global. La mayoría de la industria continúa sin conexión, operando a través de independientes minoristas y grandes almacenes.

Suite de hotel

Personal Trainer

Bolso de lujo





Bodas

El gasto promedio en una boda crece exponencialmente en los últimos años. Esto no necesariamente debido a la inflación de precios de componentes individuales, sino porque hay una mayor propensión a ser más extravagante y personalizado en la celebración. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la cantidad gastado en bodas ha saltado de US$ 27,000 a US$ 44,000 desde 2017, principalmente por gastarse ahora el doble en flores.

Zapatos de diseñador

Servicios de belleza

Los europeos tienden a visitar Estambul, que ofrece el segundo mejor valor para servicios de belleza en el mundo. Un aproximado de 700,000 turistas acuden a médicos de Turquía cada año. Un buen valor por estos servicios ofrecen Mumbai, Manila, Yakarta y Bangkok. De hecho, Tailandia es un fuerte jugador en mercado médico internacional y turístico, pues combina la alta calidad del servicio y el bajo costo.