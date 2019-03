El legendario SEAT 600 resucita en forma de un auto eléctrico, el e600

El mítico SEAT 600 pronto estará disponible nuevamente, pero como un coche 100% eléctrico. Este modelo será producido por Little Electric Cars y comercializado por Movelco, y recibirá el nombre de e600.

Aunque no hay mayores detalles sobre sus características o precio puede que este sea el inicio de una interesante tendencia: recuperar la estética y diseño de autos clásicos transformándolos en eléctricos.

Según representantes de Movelco, el e600 ya está listo y se presentará en la feria Motortec que se celebra del 13 al 16 de marzo en IFEMA, en Madrid. El modelo ya cuenta con todas las licencias necesarias, por lo que su comercialización empezaría en abril.

El SEAT 600 regresaría con una combinación muy llamativa. Little Electric Cars ha conservado el diseño externo, pero ha transformado totalmente el interior del vehículo original, sobre todo, su sistema de propulsión, para poder incorporar un tren motriz eléctrico.

No obstante, parece que la empresa fabricante no tiene pensado una producción en masa, sino que la orienta a procesos bajo pedidos y demandas del cliente interesado. Por ello, no solo se incrementan las expectativas con respecto al precio de venta, sino también al número de unidades que dispongan.

Quizás otras empresas deberían tomar nota y apostar por esta tendencia. En Mini ya lo hicieron en el 2018 cuando se convirtió un modelo original a uno eléctrico, pero puede que esto de pie a la resurrección de otros modelos clásicos y que estos sean traídos al presente convertidos en autos eléctricos.