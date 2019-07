L’Imperial, el cóctel que cuesta más de 5 mil dólares 

El coctel denominado L’Imperial es uno de los más caros y exclusivos del mundo, con un precio de US$ 5,263. Para su preparación se utiliza ginebra de US$ 100 la onza, licor de marrasquino de US$ 50 y un Chartreuse verde cuya onza cuesta US$ 1,150.



Además, el coctel, que se sirve en el hotel Baccarat de Nueva York, está adornado con caviar para cocteles de US$ 75 la porción, una pizca de azafrán y una cereza cubierta de oro comestible.

Sin embargo, el ingrediente estrella de este cóctel es el Chartreuse verde, siendo el único licor en el mundo que es naturalmente de ese color y cuya botella se estima fue sellada entre 1921 y 1926.



Antoine Hodge, el director del bar del hotel neyorkino, dijo a CNBC que el licor es tan caro porque están casi seguros que es la única botella de ese licor en el mundo, pues “trataron de contabilizar cuántas existen pero no pudieron encontrar otras”.