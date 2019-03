En islas Galápagos solo sobreviven los yates de lujo más fuertes

Solía ser que si quería ver piqueros de patas azules y colonias gigantes de lobos marinos tomando el sol en las Islas Galápagos, debía viajar un poco como lo hizo Charles Darwin, en un barco de investigación cuyas comodidades pasaban a segundo plano con tal de tener encuentros cercanos con la naturaleza.

Ahora eso ha cambiado y quienes buscan vida silvestre aspiran a ver especies en peligro de extinción durante el día y beber una copa en un jacuzzi al aire libre por la noche.

Como resultado, seis nuevos yates de lujo han debutado en Galápagos en los últimos meses y pronto habrá más. Dos de las embarcaciones, M/V Origin y M/V Theory, son miembros de la prestigiosa colección Relais & Chateaux, que pone foco en el ámbito culinario.

También estará disponible próximamente el Celebrity Flora, cuyas 50 suites de alta tecnología tienen características tales como ventanas retráctiles de piso a techo.

Alcanzar este nivel de refinamiento ha sido un proceso de evolución en las islas. Líneas de lujo como Lindblad Expeditions (que se asocia con National Geographic) y Silversea llevan años navegando en la región. Los nuevos productos, sin embargo, son más íntimos y de clase mundial.

De acuerdo con Erin Correia, planificadora de viajes de Adventure Life y parte del directorio de la International Galapagos Tour Operators Association, no solo los yates pequeños los que repentinamente proliferan en las islas. Afirma que desde el 2017, el número de embarcaciones de lujo se ha duplicado a 26.

Debido a las estrictas normas del Parque Nacional Galápagos que limitan el número de visitantes y las licencias a unos 70 barcos al año, estas opciones no complementan modelos económicos y de rango medio, sino que los reemplazan.

"Los operadores saben que van a ganar más dinero construyendo barcos de lujo", señaló Correia. "Y si esas son las únicas opciones para ver las Galápagos, los viajeros pagarán por ello". Mientras los cruceros económicos cuestan desde unos US$ 3,000 por persona por una semana, los yates fluctúan entre US$ 6,600 y US$ 15,000 por persona por itinerarios similares.

Esta es una buena noticia tanto para los visitantes que buscan lujo como para los administradores que cuidan este archipiélago de 330 islas, islotes y rocas. Pese a que todas las embarcaciones en las Galápagos están obligadas por ley a conservar agua y energía, prohibir el uso de plástico y comprar productos elaborados a nivel local, las nuevas naves son más estables, rápidas y eficientes en el consumo de combustible.

¿Cómo escoger?

Todos los yates nuevos tienen bandera y tripulación ecuatoriana y ninguno lleva más de 100 pasajeros, todo de acuerdo con las reglas del Parque Nacional Galápagos. Los itinerarios generalmente ofrecen experiencias comparables independientemente de las islas que visiten. "Tendrá una experiencia como la de Darwin en todas partes", asegura Correia. Para la mayoría de los pasajeros, la elección correcta es simplemente una cuestión de gustos.

Además de sus capacidades ultra pequeñas, las embarcaciones de 20 pasajeros M/V Origin y M/V Theory destacan por sus programas culinarios. Un chef francés y un maître de maison van a bordo, creando experiencias gastronómicas que utilizan productos ecuatorianos en platos que van desde los langostinos escalfados en mantequilla cítrica hasta la crème brûlée clásica.

Los alojamientos en suites y lujosos sofás cama al aire libre son la guinda del gâteaux, igual que la oferta de kayaks y tablas de remo que ofrecen un giro aventurero en lo que respecta a la observación de vida silvestre. Los precios van desde US$ 7,850 por persona, aunque también puede alquilar el yate completo por US$ 157,000.