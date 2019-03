Figura de deidad china comprada en US$ 100 y estimada en US$ 80,000 por Sotheby's se subasta en US$ 2.1 millones

La figura de una deidad budista china que una mujer compró hace 20 años en una venta de objetos usados por unos US$ 100 se subastó en la sede neoyorquina de la casa Sotheby's y fue adjudicada por US$ 2.1 millones, un precio 25 veces superior al que estimaba la institución.

La puja, que tardó siete minutos en concretarse, fue uno de los momentos destacados de la subasta de arte chino de la casa, según un comunicado en el que da cuenta de esta venta que dura una semana y muestra la "gran demanda de las obras compradas por coleccionistas estadounidenses visionarios".

Se trataba de una estatuilla de bronce dorado de la deidad Cintamanicakra Avalokiteshvara, conocida como Guanyin, que data de la época tardía de la dinastía Tang y es una de las imágenes religiosas más populares en el país asiático.

Su historia resulta curiosa ya que, de acuerdo a Sotheby's, la compradora llevó la pieza a un espectáculo de antigüedades para su evaluación en St. Louis (Misuri) y dijo que se la había llevado por un precio entre US$ 75 y US$ 100 en una venta de objetos usados en un garaje dos décadas antes.

Sotheby's había situado el valor de la figura entre US$ 60,000 y US$ 80,000, pero finalmente su precio se disparó hasta los US$ 2.1 millones, es decir, 25 veces más de lo que se estimaba en la casa. No se ha hecho público el nombre de su nuevo propietario.

La jefa de obras chinas del Departamento de Arte de la institución, Angela McAteer, aseguró que están "extremadamente satisfechos con los resultados logrados" en las subastas de la considerada "Semana de Asia", en la que se han vendido también piezas de porcelana o jade de coleccionistas privados.

En ese sentido, la experta destacó que Sotheby's ha subastado también un lote completo de piezas de jade en nombre del Art Institute de Chicago, entre ellas un artículo raro de jade blanco de la época imperial que alcanzó una etiqueta, asimismo, de US$ 2.1 millones.

"En general, hemos visto mucha competición por las obras de arte imperiales, pero ha habido un reinado supremo de la porcelana china durante las ventas", desgranó.

La subasta de artículos de arte chino más importantes, entre los que se incluían la estatuilla de la deidad y la pieza de jade blanco vendidas en ambos casos por US$ 2.1 millones, recaudó un total de US$ 19.7 millones, con precios que superaron con creces las estimaciones.