Las joyas de la realeza india prometen una deslumbrante subasta en Christie's

Nueva York. Collares de diamantes, broches con esmeraldas, espadas históricas... unas 400 joyas de la realeza india brillan en la casa de subastas Christie's, que ha engalanado su sede neoyorquina (Estados Unidos) como si fuera un palacio para una venta que promete alcanzar el deslumbrante precio de US$ 100 millones.

Las piezas pertenecen a la colección de la familia catarí Al Thani y muestran el "Esplendor de los marajás y el Imperio Mogol", como Christie's ha titulado el lote de este tipo "más valioso que se subasta nunca" y que, "sin duda, va a lograr un récord", dice a Efe William Robinson, su responsable internacional de Arte del Mundo.

La firma espera que los opulentos objetos, valorados en un amplio rango de entre US$ 10,000 y US$ 10 millones, eclipsen el próximo 19 de junio el hito que logró en 2011 al vender los tesoros de la fallecida actriz Elizabeth Taylor por casi US$ 116 millones, US$ 144 millones sumando comisiones.

Robinson atraviesa la entrada, decorada con un manto de orquídeas blancas que cuelgan del techo, y apunta a unas galerías iluminadas sutilmente en las que se expondrán antes de la subasta las alhajas, datadas a lo largo de cinco siglos y que atestiguan la historia de la India.

Entre ellas hay diamantes procedentes del sultanato de Golconda y caracterizados por su impecable calidad, como el "Arcot II", de 17 quilates y sin ningún defecto interno, que el nawab (regente) Muhammad Ali Wallajah regaló a la reina Charlotte de Gran Bretaña, ahora disponible por entre US$ 2 millones y US$ 4 millones.

Otra piedra de esa misma zona la luce el anillo "Espejo del Paraíso", de 52 quilates y "perfecta", con un astronómico precio a partir de 7 millones de dólares solo superado por un collar-broche para el cuello ("devant-de-corsage") de opulentos diamantes firmado por Cartier en 1912, de US$ 10 millones.

A ese respecto, Christie's explica que la colección Al Thani "sigue la historia de la joyería desde la India mogol temprana a través de las colaboraciones de los marajás con las joyerías de mayor renombre, con las que crearon algunas de las piezas más excepcionales hechas nunca".

Asimismo, destaca por su emotiva historia un accesorio para la cabeza con forma de pavo real que el marajá de Kapurthala llevaba en su turbante cuando fue a la boda del rey Alfonso XIII y conoció a la joven española Anita Delgado, que se convertiría en su quinta esposa, así como el broche con una esmeralda que este le regaló.

Pero no todo son joyas: el ejecutivo de Christie's señala una "sobria" daga cuyo propietario fue el sah Jahan, quinto emperador mogol y artífice del Taj Mahal, que tiene una cabeza humana tallada en la empuñadura, "el único ejemplo conocido del mundo", retratado en dibujos del siglo XVII y con etiqueta de US$ 1.5 millones.

A su alrededor hay otras armas, como una espada ceremonial de los soberanos de Haiderabad, con diamantes y esmeraldas engarzados, y objetos cotidianos como un conjunto de bol y plato completamente recubiertos de diamantes, un juego de ajedrez de oro o una pipa de fumar decorada con gemas.

El experto de Christie's hace también referencia a una serie de dibujos que pertenecieron a la acaudalada familia Rothschild y que reflejan cacerías con halcones, parte de cultura real india, entre ellos un retrato "íntimo" de la época del sah Jahan en el que un cortesano alimenta a uno de estos animales mirándolo embelesado.

El director del departamento de Joyas de Christie's, Rahul Kadakia, enfatizó la relevancia del histórico lote que sale a subasta por su "escala, profundidad y calidad" y por la "oportunidad que supone para coleccionistas de todo tipo", ya que la mitad de las piezas se ofrecerán sin un precio mínimo de puja.

La familia Al Thani, emparentada con el actual emir de Catar y propietaria de una impresionante colección de arte que abarca unas 6,000 obras, destinará parte de los fondos recaudados el próximo miércoles a la exposición de sus piezas en un nuevo museo que abrirá en París el año que viene.