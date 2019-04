El costo de robar miradas: ¿cuánto se gasta en mantener un auto de lujo?

Tener un auto de lujo es un gusto que pocos pueden complacer. De hecho, ser parte de la minoría que se lo permite es parte del encanto. Si usted desea satisfacer el capricho, estos son algunos de los costos que deberá tener en cuenta a la hora de mantenerlo.

Paso por el taller

Entérese cada cuánto tiempo deberá llevar a revisar el vehículo. Muchas de las marcas recomiendan hacerlo cada cierto kilometraje.

En este servicio, las marcas suelen evaluar el filtro de aceite, de aire, del polen, cambio de aceite, un diagnóstico electrónico, revisar el estado de los frenos y la suspensión.

En Maserati , por ejemplo, la primera revisión se realiza al año o a los 10,000 km, indica Carmen Rodríguez, gerente general de la marca.

El costo aproximado de este servicio para un modelo cuyo precio alcanza los US$ 177,000 estaría valorizado entre US$ 700 y US$ 900.

En el caso de Audi , el valor del mantenimiento para un auto que cuesta alrededor de US$ 243,000, como el R8, varía entre US$ 800 y US$ 1,000.

Por su parte, BMW opta por un sistema de revisión diferente. El auto manda una alerta cada vez que una pieza necesita ser revisada.

“Es útil para evitar que se haga una revisión muy temprano o muy tarde”, explica su gerente de posventa, Antonio Ranilla.

Dependiendo del modelo de BMW, el mantenimiento del filtro puede costar entre S/ 200 y S/ 350.

En el caso de Lexus, el precio de mantenimiento de la SUV modelo RX cada 10,000 km sería desde US$ 800, dependiendo de la versión.

Cambio de piezas

Un juego de neumáticos para el modelo Maserati Gran Turismo podría adquirirse por hasta S/ 2,640.

El costo de mano de obra para cambio de repuestos en BMW costaría alrededor de S/ 400. Si se requiere importar algunas piezas, el tiempo que puede tardar es de entre 15 y 20 días.

Por otra parte, algunas marcas ofrecen un vehículo de reemplazo si, por precaución, se necesita inmovilizar el propio por más dos días.

Los seguros

Un auto de BMW valorizado en US$ 80,000 puede tener un seguro que va entre los US$ 2,600 y US$ 3,000 al año, según Ranilla.

Asimismo, José Ricardo Gómez, gerente de Lexus , comenta que “para los autos de ticket de US$ 40,000, el seguro cuesta alrededor de US$ 1,600 y en los que rondan los US$ 130,000, el seguro anual costaría aproximadamente US$ 3,000”.

Para Ranilla, la tendencia de las empresas de seguros es a medir el factor de siniestralidad sobre la base del historial de manejo del cliente para que el producto sea más personalizado.

A Nivel Mundial Bugatti Veyron, el auto más caro de mantener

Hasta el momento, el auto de lujo considerado como el más caro de mantener sería el Bugatti Veyron, valorizado en US$ 2.5 millones.

El juego de neumáticos costaría US$ 25,000. Estos no tienen otra alternativa de reemplazo, pues Michelin ha diseñado una forma exclusiva que va pegada a las llantas. Se hace el cambio de ambos a los 16,000 km de recorrido, por un costo aproximado de US$ 120,000.

“Eso quiere decir que por cada sustitución de llantas que realice en su Veyron, ha de pagar lo mismo que por comprarse un Porsche 911 Carrera”, señala el portal Diario Motor. Además, una revisión anual del Bugatti Veyron costaría US$ 19,000. Y el valor del seguro alcanzaría los US$ 33,000.

“La tendencia en las empresas de seguros es a medir el factor de siniestralidad en base al historial de manejo del cliente”.