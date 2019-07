Colección de zapatillas deportivas se vende por récord de US$ 850,000 en Nueva York Entre los numerosos modelos Jordan figuraban también un par de Air Jordan 11 fabricados especialmente para el retiro deportivo del jugador de béisbol Derek Jeter. Los cinco ejemplares fueron valuados entre US$ 40,000 y US$ 60,000.

