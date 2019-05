Christie's y Sotheby's lucen las obras maestras que salen al mercado este mes

Los dos gigantes de las subastas, Christie's y Sotheby's, abrieron las puertas de sus galerías neoyorquinas el viernes para mostrar al público las obras maestras que saldrán a subasta este mes, entre ellas más de una decena de piezas valoradas cada una en al menos US$ 30 millones.

Las líderes en el sector llegan a la semana de subastas de primavera con varios ases en la manga, tanto en arte contemporáneo como moderno, como una pieza de Andy Warhol valorada entre US$ 50 millones y US$ 70 millones, una estimación que alcanzan también ejemplares de Koons, Rauschenberg, Monet o Rothko.

Un hombre camina junto a la obra "Mujer con perro" (1962) de Pablo Picasso, que se espera subastar por entre los 25 y los 30 millones de dólares Un hombre camina junto a la obra "Mosquetero con pipa" de Pablo Picasso, que se espera subastar por entre los 20 y los 30 millones de dólares

En el caso de Sotheby's, fundada en Londres en 1744, la histórica institución no solo exhibe estos días imponentes obras de arte, sino sus renovadas galerías, que se han expandido desde los 6,200 metros cuadrados hasta los cerca de 8,400.

El nuevo espacio fue diseñado por la destacada firma arquitectónica OMA, que lleva trabajando en el proyecto desde enero del 2017, y que ha incluido tres enormes salas de doble altura en las que poder mostrar obras de gran tamaño, como el cuadro "Jóvenes de Baco", la obra más importante del francés William Bouguereau.

La pieza, de 1884, tiene más de 6 metros de largo y 3.3 de alto, y gracias al singular diseño de las galerías del arquitecto Shohei Shigematsu es visible desde la propia puerta de entrada a las oficinas de Sotheby's, un edificio de diez plantas en la exclusiva zona del noreste de Manhattan.

En total, Sotheby's estrena 40 galerías de distintos tamaños abiertas permanentemente al público, lo que hace que la casa de subastas compita con algunos de los museos más importantes de la ciudad, y que además cuenta con la ventaja de mostrar piezas que rara vez se pueden admirar ya que suelen estar en manos privadas.

"Jóvenes de Baco" será una de las principales obras que se subastarán en la semana del 13 al 17 de mayo, cuando las dos casas de subastas celebran algunas de las ventas más importantes del año y en las que se mueven cifras astronómicas.

A este gran cuadro se le suma la obra de Claude Monet "Meules" (1890), parte de su serie "Almiares", que es una de las pocas de este grupo que han salido a subasta este siglo y que aún es propiedad privada, dos características que llevan a los expertos a pensar que se comprará por más de US$ 55 millones.

Pablo Picasso también tendrá su momento de protagonismo en la semana de subastas de Sotheby's, ya que saldrán a la venta dos importantes piezas de sus últimos años de producción.

Una de ellas, el retrato de su esposa Jacqueline Roque y su perro Kaboul, "Femme au chien" (1962), valorada en al menos US$ 25 millones, y "Mousquetaire a la pipe" (1968), que calculan que alcanzará como mínimo US$ 20 millones.

En cuanto al arte contemporáneo, Sotheby's ofrecerá un Mark Rothko de 1960, con un precio estimado de entre US$ 35 millones y US$ 50 millones, y uno de los "Screaming Pope's" (Los papas que Gritan) de Francis Bacon, de entre US$ 20 millones y US$ 30 millones.

Mientras, Christie's también presenta varias piezas que se espera que superen fácilmente los US$ 50 millones, como el "Rabbit" de Jeff Koons de 1986, "Buffalo II" de Robert Rauschenberg de 1964, o "Double Elvis" de Andy Warhol de 1963.

Además, uno de los bustos de Amedeo Modigliani, "Tête" (1911-1912), valorado entre US$ 30 millones y US$ 40 millones, un cuadro de Paul Cezanne, "Bouilloire et fruits" (1888-1890), de otros US$ 40 millones, y "Arbres dans le jardin de l'asile" (1889), de Vincent Van Gogh, unos US$ 15 millones más barato.