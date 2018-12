Esta autocaravana de US$ 1 millón es lo más parecido a un yate de lujo sobre ruedas

Esta no es cualquier autocaravana de lujo, sino un yate sobre ruedas de US$ 1 millón que se ha encargado de elevar el “caravaning” de lujo a un nuevo nivel.

Autocaravana. (Foto: megaricos.com). Autocaravana. (Foto: megaricos.com). Difusión