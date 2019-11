Antes de empezar a trabajar en la industria aeronáutica, Luis Fontenoy pasó varios años desempeñándose en el sector textil, infraestructura, telecomunicaciones y construcción. A pesar de los cambios, adaptarse a ellos no supuso mayores problemas. “Uno se adecúa al negocio mientras lo conoce”, afirma.

En el año 2013 llegó a Servicios Aéreos de Los Andes como gerente financiero y desde el 2015, se desempeña como gerente general de la empresa.

¿Qué le facilitó la adaptación en industrias que tal vez desconocía?

Desde la posición administrativa y financiera, las bases siempre son las mismas. Pero hay que adaptarse al matiz del negocio. Eso permite moverse con facilidad después.

¿Qué tan complicado fue adecuarse al sector de servicios aéreos?

En Andes me cautivé muy rápido. La aviación tiene esa virtud.

¿Por qué?

Es una industria donde todo el tiempo suceden cosas. Es muy activa, tiene retos todos los días. Cada vuelo y cada aeronave enfrentan obstáculos diferentes todos los días.

¿Ya había volado en helicóptero antes?

No, nunca lo había hecho y tenía temor.

¿Cómo fue aquella primera experiencia?

Con un equipo fuimos desde Cusco a Quillabamba. Me subí con cierto temor, pero fue un vuelo muy agradable. Poco a poco te vas enganchando y cada cierto tiempo tienes la necesidad de estar volando.

¿Por qué?

Las vistas desde arriba son espectaculares. Esa vez pasamos por todo el Valle Sagrado. También cuando una pasa por la cordillera y ve los nevados, te permite tomar unas fotos maravillosas.

¿Cuántas veces al mes vuela?

Al menos una vez. Hay vuelos con potenciales clientes, pero también vamos a ver las bases de operación, que están alejadas. Hay que aclarar que no vuelo por placer, ni tampoco es un taxi (se ríe).

¿Se asemeja en algo el cargo gerencial y la aviación?

En la aviación todos dependemos de todos. Quien ve la planificación del vuelo depende de tener la aeronave en el momento justo, tener los pilotos capacitados, que los mecánicos hayan hecho un mantenimiento correcto, entre otras cosas. En aviación, como en cualquiera empresa, todos son parte del poder volar.

Además de su afición por volar, ¿qué disfruta hacer fuera de la compañía?

Leo principalmente novelas para distraerme.

¿Qué está leyendo actualmente?

Una historia sobre el día del desembarco en Normandía y es bastante descriptiva sobre cómo se planificaron las operaciones. Me quita horas de sueño, pero la noche es el momento ideal para leer tranquilo.

¿Practica deportes?

Jugaba tenis hasta que me lesioné.

¿Fue bastante grave?

A mí siempre me dijeron que no haga las cosas a medias, así que me hice un buen esguince en el tobillo (se ríe). Así que ahora solo hago elíptica en el gimnasio y un poco de pesas.

¿Alguna otra afición?

Los buenos vinos. En alguna parte hay que pecar.

¿Cuáles prefiere?

Me gusta mucho el vino español, el argentino y algunos chilenos.

El Dato

Experiencia. Servicios Aéreos de Los Andes es una empresa peruana que brinda transporte en helicópteros y aviones a diversos sectores desde el año 2005.

Tienen más de 80,000 horas de vuelo acumulados en costa ( 28%), sierra ( 1 8%) y selva (54%). Asimismo, cuentan con 10 helicópteros y dos aviones.

Hoja De Vida

Nombre: Luis Fontenoy Miranda.

Cargo: Gerente general de Servicios Aéreos de Los Andes.

Tiempo en el cargo: 4 años.

Estudios: Administración de Empresas en la Universidad de Lima y MBA en PAD de la Universidad de Piura.