Luis Fonsi no va “Despacito”: las cifras del artista de los Panamericanos En plataformas online, la canción con que incursionó en el género urbano le aportó alrededor de US$ 16 millones. Tras el éxito, el artista adquirió una casa por US$ 5 millones. Hoy cobra US$ 500 mil por presentación.

(Foto: Getty) (Foto: Getty)