Tendencias







Los podcasts, en pleno auge, continúan buscando un modelo de rentabilidad Podcasts como “The Joe Rogan Experience” (US$ 30 millones de ingresos en el 2019, según Forbes), un programa de entrevistas recientemente adquirido por Spotify, o “My Favorite Murder” (US$ 15 millones) no sólo están saliendo a flote sino que han logrado fuertes ganancias.