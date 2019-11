Con el crecimiento exponencial que han experimentado las redes sociales en los últimos años, Instagram se ha convertido en una de las herramientas de difusión más importantes en el Perú.

Según el Reporte Digital 2019, elaborado por We Are Social y Hootsuite, de los 24 millones de usuarios del país activos en todas las redes sociales, unos 5.2 millones interactúan con anuncios publicitarios en Instagram; este público crece a un ritmo del 4% según el reporte. Facebook alcanza una tasa de 4.2%, mientras que Twitter decae 2.3%.

“Facebook se mantiene como el líder, tanto en Perú como en Estados Unidos y Europa, pero ya estamos observando un fuerte crecimiento que le podría hacer la competencia en un futuro. Esto porque Instagram no está saturado de data. Hoy los usuarios quieren inmediatez”, comentó Macarena Bravo, especialista en estrategia y marketing digital.

Estrategias en redes

Así, Bravo señaló que son muchas las empresas en el Perú que usan estrategias equivocadas para vender en Instagram. “En las redes sociales, las personas no quieren ver ofertas, quieren conectarse con alguien”, mencionó. La especialista sostuvo que para lograr ventas en estas plataformas, la prioridad debe ser el posicionamiento correcto de la marca.

“En el Perú, algo que no se está viendo aún es la estrategia de personalización de marcas”, refirió Bravo tras anotar que esta consiste en poner a alguien que esté vinculado con la marca para que hable de ella, genere contenido y logre conectarse con la audiencia.

De acuerdo a Bravo, la humanización de la marca incrementa la interacción, y por ende el posicionamiento orgánico dentro de la red social.

Público objetivo

La especialista precisó que antes de apostar por cualquier estrategia, lo más importante es identificar y conocer al público objetivo que se busca captar en las redes. “Luego se trabaja en un embudo de ventas, para entender cómo generar tráfico y convertir este en potenciales compradores”.

Asimismo, refirió que otra estrategia que está marcando tendencia en distintos mercados es la cocreación, que incita a los usuarios a generar contenido junto a la marca.

Bravo también destacó la importancia de retener a los clientes habituales. “Un cliente nuevo cuesta mucho”, dijo tras anotar que si las marcas solo están en redes para vender, la estrategia será más compleja. Bravo profundizará estos temas en una conferencia esta semana.

Uso de influencers por las marcas

Tendencia. Macarena Bravo refirió que la estrategia publicitaria de influencers es utilizada por muchas marcas. No obstante, refirió que se debe ser cuidadoso con esta estrategia y entender que la cantidad de seguidores no se traduce en número de vistas o ventas. “Se deben pedir reportes actualizados para entender qué público del influencer me interesa como marca y cómo verdaderamente puedo llegar a ellos”, anotó.





CIFRAS Y DATOS