La acostumbrada batalla de plataformas de streaming tendrá un nuevo encuentro y esta vez será al aire libre en el Microsoft Theater de Los Ángeles durante los premios Emmy número 73 este domingo. HBO es la que más nominaciones ostenta este año, con 130, pero Netflix le pisa los talones con una menos. En tanto Disney+, que llega con menos tiempo en el mercado, compite con 71.

Costosas y rentables

Sin embargo, este año las series más nominadas provienen de Netflix (The Crown) y Disney+ (The Mandalorian) con 24 posibles estatuillas cada una. Algo tienen en común las favoritas de la Academia: un presupuesto gigante.

La producción que presenta la historia sobre la familia británica desde que la reina Isabel II asume el trono, por ejemplo, generó un gasto de US$ 130 millones a Netflix. Esto, señala el portal GQ, se debería en parte al vestuario, pues se realizó una réplica del vestido de boda de la reina por US$ 35,000.

The Mandalorian, por su parte, costó por episodio US$ 15 millones, (US$ 120 millones por temporada). Eso sí, la serie trajo a una nueva estrella: ‘Baby Yoda’. Cuatro meses después del estreno de la segunda temporada, este personaje impulsó la demanda de artículos de la serie y creció en más de 700%.

“The Mandalorian” se llevará las categorías técnicas, pero “The Crown” está en el punto justo entre drama y espectáculo.



Asimismo, ‘Gambito de dama’, reflejó su éxito en España en el aumento de la demanda de tableros de ajedrez en un 85,7% en el 2020.

Pero si se trata de la serie nominada que más ceros tuvo que poner sobre el contrato fue “WandaVision”. La cuidada producción de Marvel Studios no requirió de US$ 25 millones por capítulo, según Internet Movie Data Base (IMBD). Es decir, filmar los nueve capítulos de su temporada necesitó US$225 millones.

Recompensa de actores

Algunos salarios de protagonistas de las series nominadas resaltan porque el pago incluyó no solo el servicio de actuación. En la primera temporada de ‘The Handmaid’s Tale’ la actriz Elisabeth Moss estuvo a cargo también de la producción, por lo que ganó US$175 mil por entrega. Ahora la artista percibe un millón de dólares por episodio.

En el caso de ‘Ted Lasso Lovecraft Country’, la historia es similar para Jason Sudeikis, quien se espera cobrar similar suma por capítulo, según The Hollywood Reporter. Antes recibía un cheque de US$ 300,000 por episodio. El incremento se debería a que es también uno de los tres creadores, jefe de la sala de guionistas y productor ejecutivo, y ahora uno de los favoritos de los Emmys.

