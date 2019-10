Tendencias







Los creadores de “Game of Thrones” abandonan su trilogía de “Star Wars” El 20 de diciembre se estrenará “Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker”, que pondrá fin a la tercera trilogía de la saga; y el 12 de noviembre verá la luz “The Mandalorian”, la primera serie con acción real de “Star Wars” y que servirá para inaugurar el servicio de “streaming” Disney+.