Una acción para enseñar con el ejemplo

Daniel Duharte, CEO de Innova Schools.

Cuando tenía 15 o 16 años, hicimos un paseo familiar en el Volkswagen escarabajo de mamá. Paramos en un grifo y un hombre se nos acercó pidiendo dinero. Estaba sin ropa y sucio. Mi madre pudo haberle dado algo de dinero y seguir nuestro camino, pero no, ella iba siempre un paso más allá. Rápidamente nos organizó, me dijo: “Daniel saca un polo de tu maletín”; a mi primo hermano que nos acompañaba: “tú, saca un short”; a mi hermana le pidió sacar algunas frutas. En minutos, mi mamá estaba ayudando a asear a la persona en los baños del grifo, le dio ropa limpia, comimos juntos. Y luego en el carro nos dijo: “cuando vean a alguien que necesita ayuda nunca le den la espalda. Esa persona lo va a agradecer, y ustedes van a crecer como personas solidarias”.Además, ella siempre repetía las frases: “nunca te rindas”, “hay que lucharla”. Eso viene también de mis abuelos, que vinieron al Perú huyendo de la II Guerra Mundial, con una mano adelante y otra atrás.





Lo que no se le puede ocultar

Karen Doig, directora de GfK.

Mi mami fue profesora por 50 años en el colegio donde yo estudié. Siempre sabía todo lo que hacíamos en clase, por eso cuando llegaba a casa y me preguntaba “¿Qué pasó en la clase de matemática?” Ya sabía que no me escaparía de la resondrada. El amor que mi madre tenía por su trabajo y la huella que dejó en muchos de sus alumnos fue el mejor ejemplo para mí. Ella sabe escuchar y siempre se pone en los zapatos del otro. Ojalá haya heredado aunque sea un poquito de eso.Ella tiene muchas frases que hasta ahora nos repite, “ya vendrán tiempos mejores” o “a mal tiempo buena cara” cuando nos quiere ayudar a pasar un mal rato. Cuando éramos niñas y le contábamos sobre un problema con alguien, ella nos decía “¿y qué hiciste tú? No puedes hacerte cargo de lo que hace el resto, solo de lo que haces tú”. ¡Gran enseñanza!





Un auto empujado por el optimismo

Christian Coone, General Manager Natura Perú.

Hace algunos años, mi madre conducía un carro muy viejo hacia su trabajo. Una vez este se descompuso de camino en la ruta.Ella bajó del carro muy preocupada por no llegar a tiempo a su trabajo y se puso a empujarlo sola para acomodarlo fuera del tránsito para ver si podría encenderlo nuevamente.Pero no se percató que el camino tenía pendiente hacia abajo y su auto se fue hacia una zanja, ella corrió y lo sujetó de su parte trasera con sus propias manos… obviamente fue arrastrada y ambos cayeron en la zanja. Esa es mi mamá, enérgica, optimista y ¡siempre piensa que todo es posible!Entre las frases que siempre me repetía mi mamá están “nunca es tarde para empezar algo nuevo”. Es que siempre me animaba a ir por más sin importar las condiciones actuales. Sé, por ella, que debo poner pasión y entrega en todo lo que hacemos.





La noche que inspiró a una ejecutiva

Ana Beatriz Franco, Gerente general de Kimberly-Clark.

Recuerdo que una vez, durante mi adolescencia, vi a mi madre llegar de un día largo del trabajo. Aun así, ella decidió quedarse conmigo y acompañarme como si el día recién acabara de empezar. Recuerdo que aprovechó ese momento para hablarme sobre la importancia de confiar en mis capacidades. Me aconsejó sobre lo relevante que era tener acceso a idiomas y experiencias. Ella siempre me impulsó a eliminar estigmas o propias barreras mentales, a no enfocarme en problemas, a ser positiva y buscar ser siempre una mujer independiente.Es algo que ella aprendió desde chica puesto que fue de las pocas en su familia que culminaron sus estudios y de las más jóvenes mujeres en empezar a trabajar en su pueblo en Brasil.Lo que siempre me dijo, y de lo que se siente orgullosa, es: “Lo más importante que te voy a dejar como madre, es la educación. Es la única manera de que tengas bases sólidas para construir el futuro que tú quieras.





Aun apurada, no puede dejarte ir sin el desayuno

Vanessa Yupari, Gerenta General de Tgestiona

Recuerdo a mi madre cada mañana saliendo de casa apurada por llegar a reuniones en la oficina. Pero siempre atenta, no dejaba que salga de casa sin tomar un buen desayuno . Su entrega abnegada por cuidar de mi bienestar fue fundamental para mantener una buena salud y rendimiento, lo cual ha sido importante en mi crecimiento profesional.

La frase que hasta el día de hoy tengo la dicha de escuchar de mi madre es “Anda con Dios, hija”. Ella es una persona creyente y al escucharla decirlo cada día, al despedirse de mí, rumbo a la oficina, me hace sentir acompañada de sus buenos deseos. Tengo el privilegio de aún contar con ella en cada momento de mi vida en todos los niveles.





El orgullo de ser reconocida

Alexandra Bonnemaison, gerente general de Audi

Mi madre es una mujer sumamente determinada y consciente de las necesidades de su entorno. Ha trabajado por el Perú y por los derechos de la mujer. No cree en los imposibles y siempre ha afrontado la vida con valentía y compromiso hacia su familia y nuestro país. Ello la llevó a ser reconocida por el Estado peruano con la Orden del Sol en grado de Gran Oficial.

Su determinación, compromiso y falta de paradigmas de género han sido el mejor regalo que me ha hecho pues ayudaron a forjar mi carácter y permearon mi forma de vivir la vida

Algo que siempre ha dicho es que la vida tiene sus altos y bajos, y que cuando vienen dificultades, lo importante es seguir adelante habiendo aprendido algo nuevo. El ver la vida con optimismo, la resiliencia y la capacidad de adaptación han sido fundamentales en mi vida, y me han permitido aprender y aprovechar cada cambio de timón.

Siempre habrá una solución para ellas

Verónica Valdez, gerente general de Promart

Mi mamá nos inculcó la constancia, la perseverancia, no dejar las cosas incompletas y siempre ponerle garra a todo lo que hacíamos. A mis papás les gustaba viajar en auto por el Perú; tuvimos varias aventuras dentro de esos recorridos en los que íbamos toda la familia. Recuerdo mucho que en varias ocasiones tuvimos serias averías con el auto y mi mamá nos demostró que más allá del obstáculo, siempre encontraríamos una solución. Hacía que estos viajes siempre tengan un final feliz: regresar a casa.

Para mí, la perseverancia es uno de los principios fundamentales que me ha permitido enfrentar diferentes situaciones, tanto en lo personal y profesional. Muchas veces tenemos un plan definido en nuestras actividades, sin embargo, varias circunstancias pueden cambiar la hoja de ruta, pero, gracias a esa perseverancia inculcada, he aprendido que donde se me cierra una puerta, se abre una con un mundo de nuevas oportunidades.

La frase que siempre repetía siempre era “No te desesperes, todo va a estar bien, ten fe”.