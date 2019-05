Lone Strobach: “La única forma de que una empresa crezca es que el líder no brille solo”

Lone Strobach dice haber cerrado el círculo en la industria publicitaria: haber estado en distintas orillas le ha ayudado a conocer con exactitud lo que anhelan sus clientes. Ahora, al frente de Clear Channel , la ejecutiva habla sobre la importancia de la equidad a la hora de delegar.

¿Qué desafío involucra su liderazgo frente a Clear Channel?

Clear Channel empezó una transformación para (sacudirse) de un estilo muy corporativo o vertical que funcionaba pero que requería cambios. Entonces estoy aquí para eso. Siempre he estado en la industria: fui cliente, estuve en el lado de la investigación de mercados, en el mundo de las agencias y hoy en medios.

¿Haber estado en varios puntos de la industria da una visión más amplia?

Sí, la ventaja es que sabes qué quiere el cliente, qué necesita la agencia, qué tipo de información se precisa.

¿Qué cualidades debería tener un ejecutivo de esta industria?

Tiene que ser alguien que no solo sepa qué quiere el cliente, también tiene que relacionarse con personas que realizan funciones distintas. Debe poder homogeneizar las cosas y hacer que las decisiones que tome toquen a cada uno por igual. Se trata de que todos entiendan la estrategia.

¿El plan es delegar por igual?

No es lo mismo darle la misma silla a cada uno. Nosotros no queremos igualdad sino equidad. Si una persona necesita una silla que tenga ruedas, se la daremos. La equidad es fundamental.

¿Esa es la nueva premisa de las empresas?

Sí, al igual que la inclusión y la diversidad. Esta sociedad es muy diversa y también pretendemos reflejarlo en esta compañía, tenemos que aceptar a todas las personas.

¿Esta es una industria 24/7?

Es una industria agotadora. Puedes tener a un cliente consultándote un sábado a la medianoche por qué no está instalada su publicidad, quizá hubo un contratiempo y hay que evaluarlo.

¿Y cómo maneja estos contratiempos para que el estrés no la abrume?

Rodeándome de gente extraordinaria. Mi estilo de liderazgo es horizontal, transparente, de colaboración, de exigir que las personas en las que delego funciones asuman cada responsabilidad.

¿Su política es ‘dejar hacer’?

Rara vez voy a preguntar “cómo te está yendo con esto”. Si delego algo a alguien, es para que se encargue totalmente, aunque siempre pueda solicitar mi ayuda.

¿Cuál es su máxima?

Siempre he creído que la única forma de que una empresa crezca no es que el gerente brille, lo más importante es que sea capaz de rodearse de gente excelente.

¿Suele ser workaholic?

Ya aprendí los trucos (para no serlo). Se trata de planificar, anticipar, prever. Mientras planifiques, la ola no te tapa; si no miras hacia delante todo lo que podría suceder, te tapa de todas maneras.

¿Qué actividades prefiere hacer en sus momentos libres?

Durante años, jugué mucho golf los fines de semana. Es un tema de familia, pero lo he dejado un poco precisamente porque este negocio demanda mucho cambio e involucramiento. Pero creo que lo voy a retomar. Una buena película en Netflix nunca está de más. Además de las salidas con mis hijos, mis amigos, mi esposo.

¿Se desconecta totalmente cuando sale de vacaciones?

Me es imposible no revisar mis correos por lo menos tres veces por día, así me mantengo informada. Trato de desconectarme, pero si hay algo que (el equipo) no pueda resolver, siempre me pueden avisar. Sin embargo, no suele ocurrir. Tengo gente extraordinaria y capaz.

Hoja De Vida Nombre: Lone Strobach.

Cargo: CEO de Clear Channel.

Cargos anteriores: CEO de Clear Channel Outdoor, CEO de Mindshare.

Educación: Pontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Dirección de la Universidad de Piura.

Estado civil: Casada.