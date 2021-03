Los obstáculos y oportunidades de los innovadores

-Marisol Suárez, presidenta y CEO de la UPC

“Ninja Future: Secrets to Success in the New World of Innovation”, de Gary Shapiro, me gustó mucho porque toma los rasgos clave de los innovadores y los aplica a nuestro futuro global. Los innovadores ninja aceptan los obstáculos y las oportunidades que se les presentan para marcar el comienzo del futuro y crear valor para el mundo. Este futuro estará marcado por la disrupción. Las personas y organizaciones que poseen estas cualidades también ven los desafíos futuros como oportunidades para generar un futuro mejor. También leí “Academia Next: The Futures of Higher Education”, de Bryan Alexander. Se explica cómo las instituciones pueden fomentar conversaciones y desarrollar planes para abordar los desafíos y oportunidades del futuro.

Estos libros lo que hacen también es retarme porque soy sumamente competitiva, y no me gusta que otros hagan algo más rápido o mejor de lo que hacemos nosotros.

Una joya literaria para entender tiempos de crisis social

-Francisco Carbajal, CEO de Clúster Pacífico de Kantar Ibope Media.

Recientemente, un libro que me impactó profundamente fue “¿Cómo maté a mi padre?”, de Sara Jaramillo Klinkert.

La obra cuenta el conflicto colombiano de los años 90 desde el punto de vista de sus víctimas. Es una narración muy humana que nos adentra en cómo la violencia ha separado a muchas familias de América Latina de una manera nunca contada. Es una historia cercana, sensible y muy impactante que te hace ir de la risa al llanto en un segundo. ¡Una joya!

Para mí la lectura es un escape, especialmente en momentos de encierro. ¡La lectura nos hace viajar a mil lugares y nos salva! Es distracción y entretenimiento, pero también una fuente inagotable de sabiduría que nos ayuda a construir una visión más clara del presente convulso y a darnos una idea del emocionante futuro.

La vigencia de José María Arguedas, 150 años después

-Rossana Ramos-Velita, presidenta del directorio de Caja Rural Los Andes

En una coyuntura tan difícil como la que está viviendo nuestro país, he acudido a la novela “Los ríos profundos” de José María Arguedas para reflexionar por qué, una vez más, las crisis nos afectan a todos, pero no a todos por igual.

Hoy, el texto de José María Arguedas impacta porque describe a un Perú que, más de 150 años después y en plena emergencia sanitaria, sigue existiendo marcado por la desigualdad, la inequidad y conflictos sociales que solo profundizan las brechas en una emergencia como la actual.

Este libro me ayudó a reafirmar que, si los peruanos realmente deseamos cerrar las brechas sociales y económicas de forma sostenible, entonces debemos cambiar los mecanismos y, de una vez por todas, ajustarlos a las particularidades de nuestra sociedad. En ese proceso de descubrimiento, el texto de Arguedas es fundamental.

Una fuente de consulta para causar triple impacto

-Daniel Falcón, fundador y CEO de Neo Consulting

El libro “Conscious Capitalism Field Guide”, de John Mackey y Raj Sisodia es, desde el inicio de la pandemia, una fuente de consulta para mí.

En medio de una emergencia que demanda propósitos claros de las compañías, me guió a convertir a nuestra organización en una empresa que genere el ansiado ‘triple impacto’ –en accionistas, medio ambiente y sociedad–, tras convertirnos en una B Corp.

El texto plantea inquietudes para reflexionar, sobre todo, ante decisiones complejas como las que los líderes de organizaciones enfrentamos durante la pandemia.

Lo recomiendo, particularmente, para quienes deseen profundizar en el propósito de su organización, convertirse en líderes con función de servicio y crear una cultura que impacte a todos los stakeholders.

Los desafíos que enfrentó la humanidad como lección

-José Antonio Iturriga, CEO de Grupo EFE

Estoy leyendo el libro “Homo Deus” de Yuval Noah Harari . Me gusta porque refleja la manera cómo la humanidad ha podido resolver sus principales problemas con el pasar de los siglos; sin embargo, paralelamente, siguen apareciendo nuevos retos y nuevas conquistas.

Hasta cierto punto, muestra la evolución de la sociedad y cómo busca esa “perfección o felicidad” permanentemente. Se ve la victoria de la humanidad versus los desafíos de cada época.

Esta lectura me ayuda a entender que grandes desafíos actuales son pequeños “hipos” en el desarrollo de la humanidad. Es interesante entender como los grandes problemas que tuvimos en la historia -como las plagas, guerras y hambrunas- fueron superados. Inclusive, el covid-19, la gran pandemia de la época “moderna”, no llega a tener la repercusión del impacto de las plagas que se tenían hasta mediados del siglo 20.