El titulo de campeón y el trofeo más importante del Mundial de Clubes 2019 será disputado este sábado por Liverpool y Flamengo, en el Khalifa International Stadium, de Doha. En la cancha de tierras cataríés habrá más de US$ 1,000 millones, considerando el valor de los jugadores de las posibles alineaciones de ambos conjuntos.

Valorizados en US$ 166.1 millones, Mohamed Salah y Sadio Mané son los dos jugadores de Liverpool mejor cotizados en el mercado, de acuerdo al portal Transfermarkt. De lado de Flamengo, Gabriel Barbosa o simplemente ‘Gabigol’ es el que aparece en la parte más alta, con la cifra de 25.4 millones de dólares.

La suma total de los once jugadores de Liverpool que muy probablemente sean titulares llega a 990.3 millones de dólares y le saca más de US$ 800 millones de diferencia al campeón de la Copa Libertadores 2019, Flamengo, que alcanza los US$ 102.2 millones.

Después de Europa, el mundo: el Liverpool buscará su primer entorchado planetario en la final del Mundial de Clubes, para lo que los ‘Reds’ deberán inclinar al Flamengo brasileño, flamante campeón de la Libertadores y su verdugo en la Copa Intercontinental de 1981.